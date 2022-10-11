寧德時代料第三季利潤增2倍 LG新能源北美建新車廠從後追趕

全球最大電動車電池製造商寧德時代（CATL）預計，受惠於向汽車市場的銷售錄得強勁長，其7至9月的第三季度淨利潤按增長2倍至最多98億元人民幣（下同）。前三季度淨利潤則為按年增長113%至132%，至165億至180億元。寧德時代表示，電池和儲能市場的持續擴張，同時產量和銷量也顯著上升。

寧德時代在深圳上市的股票最新升5.6%，連續第二日上升。受到行業整體表現影響，寧德時代今年以來仍有30%的跌幅。同業比亞迪（1211）中航科工（2357）亦逆市上升，分別升1.2%及0.7%。

另外，《日本中文網》報道，寧德時代競爭對手、世界第二大車載電池廠商韓國LG新能源（LG Energy Solution）將在2025年之前在北美建立6座工廠，借助美國通過電動汽車補貼法案，加深與本田等汽車廠商的關係，攻佔巨大的北美市場。在中美對立加深的背景下，進駐北美將成為LG新能源追趕最大廠商中國寧德時代新能源科技的關鍵。

報道指出，LG新能源目前已擁有本社工廠以及位於俄亥俄州的與通用汽車（GM）合資的工廠這2個基地。計劃今後與通用汽車合資新建2座工廠，與歐洲Stellantis合資新建1座工廠，與本田合資新建1座工廠，總計建設4個基地。

LG新能源剛於上周公布業績，受惠市場對電車電池需求殷切，銷售及盈利均優於市場預期。