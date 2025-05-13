寧德時代次日孖展認購1164億元　超額逾49倍｜新股IPO(持續更新)

【5月13日更新】內地電池巨企寧德時代(3750)今日(13日)進行第二日招股，市場反應熱烈。綜合消息，券商累計借出約1,164億元孖展。以公開發售部分集資額23.25億元計算，超額認購逾49倍。其中，輝立證券借出448億元，富途證券借出380億元，信誠證券借出120億元，耀才證券105億元。 4年多以來最大港股IPO 寧德時代計劃發行1.18億H股，香港公開發售884.21萬股(7.5%)，國際發售1.09億股(92.5%)，另設發售量調整權及超額配股權(最多1770萬股)。招股期為由昨日開始至周四(15日)，發售價上限263港元，每手100股，入場費約26,565.24港元。以每股263港元的發行價計算，預計募集307.18億港元(約39.41億美元)，意味著寧德時代將成為繼2021年的快手後，4年多以來最大的港股IPO。股份預計下周二(20日)在主板上市。

寧德時代今起招股 集資逾310億元入場費逾2.65萬｜新股IPO 【5月12日更新】內地電池巨企寧德時代(深：300750)周一(12日)在交易所公告中表示，計劃通過香港股票首次公開發行(IPO)籌集約40億美元資金(約312億港元)，募資淨額307.18億港元。公司擬全球發售1.18億股股份，其中香港發售股份884.21萬股，國際發售股份1.09億股，另有1,768.41萬股超額配股權。招股日期由今(12日)起至周四(15日)，每股H股發售價不高於263港元，每手買賣單位100股，入場費約26,565.24港元。若以寧德時代A股上周五報248.27元人民幣(約266港元)，即招股價暫時較A股折讓僅約1.2%。