寧德時代發售價263港元　明日掛牌　今日暗盤矚目｜新股IPO(持續更新)

【5月19日更新】內地電動車電池巨企寧德時代(港交所：3750)在港招股反應熱烈，並將於明日(20日)掛牌。公司以每股263港元作為發售價，較上周五A股收市價折讓約6%。寧德時代今日(19日)正式公布公開發售部分分派結果，並會有暗盤交易，投資者可透過各大券商平台提前買賣，其走勢或預示明日正式掛牌後的市場情緒。 據悉寧德時代公開發售部分超購151倍，其中甲組(認購100股至1萬股)散戶，最多只能獲派一手。同時寧德時代發售規模由1.179億股擴大至1.356億股，集資額增至46億美元(約359億港元)，成為今年來全球最大新股。

寧德時代據報定價263元 集資規模擴至46億美元｜新股IPO 【5月16日更新】據《彭博》引述交易條款，已截止認購的寧德時代(3750)將香港招股價格定在每股263元，並指寧德時代將行使發售量調整權，增加發售股數約1,770萬股，意味發售規模擴大至1億3,560萬股，集資額達46億美元(約358.8億港元)。 若寧德時代真的行使超額配售選擇權，其集資總額有望攀升至早前有報道所指的至少50億美元，達到53億美元(約413.4億港元)，這使其勢成為自2021年快手(港交所：1024)以來，香港市場規模最大的IPO項目。

--------------- 寧德時代截飛超購119倍 首日掛牌將股輪齊發｜新股IPO 【5月15日更新】內地電池巨頭寧德時代(3750)公開招股已於今午(15日)12時截止，市場反應極為熱烈。綜合券商數據，寧德時代共錄得2,804億港元孖展認購，較公開發售額23.25億港元超購119倍。其中富途證券借出1,253億元，輝立借出800億，信誠借出230億元，耀才借出200億元，老虎借出149億元。 另外，各大窩輪發行人獲港交所通知，寧德時代可以於下周二上市時「股輪齊發」，多間發行商積極參與。法興證券上市產品銷售部亞太區董事蔡秀虹指出，該行將發行4隻相關窩輪產品，行使價介乎268至375，換股比率有100兌1及500兌1，年期有半年，亦有兩年半，發行不同條款適合對正股有不同看法的投資者。另外，中銀國際將發行3隻相關認購證。

國際 機構單破3900億 國際配售部分同樣搶手，機構訂單規模突破500億美元，折合超過3,902億港元，相較286.8億港元的國際發售額，超購達12.6倍。若剔除203.7億港元的基石投資部分，實際超購倍數更衝上30倍。 以發售價上限263港元計算，券商討論區已湧現「炒上400元」的樂觀預期。有散戶直言目標價375港元，更有人押注將直衝400港元關口，反映市場對寧德時代的極度高漲情緒。 --------------- 寧德時代暫超購逾102倍｜新股IPO 【5月14日更新】內地電池巨企寧德時代(3750)繼續進行招股，綜合市場消息，寧德時代最新已獲券商借出逾2405億元孖展，按公開發售部分集資額23.25億元計，超購逾102倍。當中，富途證券借出1002億、輝立證券借出725億，信誠、耀才分別借出230億及200億。

寧德時代A股今日(14日)收市報262.6元人民幣，折合284.3港元，根據外電引述知情人士稱，寧德時代擬以263元定價，較A股折讓7.5%。 【5月13日更新】內地電池巨企寧德時代(3750)今日(13日)進行第二日招股，市場反應熱烈。綜合消息，券商累計借出約1,164億元孖展。以公開發售部分集資額23.25億元計算，超額認購逾49倍。其中，輝立證券借出448億元，富途證券借出380億元，信誠證券借出120億元，耀才證券105億元。 4年多以來最大港股IPO 寧德時代計劃發行1.18億H股，香港公開發售884.21萬股(7.5%)，國際發售1.09億股(92.5%)，另設發售量調整權及超額配股權(最多1770萬股)。招股期為由昨日開始至周四(15日)，發售價上限263港元，每手100股，入場費約26,565.24港元。以每股263港元的發行價計算，預計募集307.18億港元(約39.41億美元)，意味著寧德時代將成為繼2021年的快手後，4年多以來最大的港股IPO。股份預計下周二(20日)在主板上市。

--------------- 寧德時代今起招股 集資逾310億元入場費逾2.65萬｜新股IPO 【5月12日更新】內地電池巨企寧德時代(深：300750)周一(12日)在交易所公告中表示，計劃通過香港股票首次公開發行(IPO)籌集約40億美元資金(約312億港元)，募資淨額307.18億港元。公司擬全球發售1.18億股股份，其中香港發售股份884.21萬股，國際發售股份1.09億股，另有1,768.41萬股超額配股權。招股日期由今(12日)起至周四(15日)，每股H股發售價不高於263港元，每手買賣單位100股，入場費約26,565.24港元。若以寧德時代A股上周五報248.27元人民幣(約266港元)，即招股價暫時較A股折讓僅約1.2%。