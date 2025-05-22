寧德時代 兩日累漲28% Webb預警股權集中

寧德時代股價連續第二日造好，以昨收市價337.4元計，較招股定價263元高出28.3%或74.4元。若投資者新股中籤後仍然持有，未計手續費，一手帳面賺7,440元。寧德時代A股收市升4.2%或11元，報274.08元人民幣，折約297.9港元，目前H股較A股溢價進一步擴闊至約13%。

寧德時代(3750)上市第二日繼續爆升，昨曾高見343.4元，升12%，收市報337.4元，升10.2%。麥格理發表報告，給予寧德時代H股正面看法，並首予其「跑贏大市」評級。然而，獨立股評人David Webb則向小股民發預警，指寧德時代自由流通股份數目太少，存在股權集中的問題。

25名股東持七成H股

儘管市場反應熱烈，惟獨立股評人David Webb在其網站上發文警告指，同時在深圳A股上市的寧德時代，其香港H股股份僅佔其總股份3.4%。當中H股近一半，約7,746萬股更被鎖定直至11月19日才能出售，因此現時只有一小部分寧德時代股票是「實際流通股」。同時他亦提醒，寧德時代近期發行的H股中，前25名股東持有者擁有69.65%的股份，股權集中。

麥格理首予目標價360元

另一方面，麥格理發表報告，對寧德時代H股上市持正面看法，並首予「跑贏大市」評級，給予12個月目標價360元，相當於預測2026財年市盈率18倍，A股目標價則下調3%，至320元人民幣。該行指，寧德時代H股的有限流通量可能導致早期股價波動，並預計H股當前較低的流通量將在短期內維持H股較A股有溢價，但長線則預計會趨向正常化。