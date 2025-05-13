寧王駕到！ 23基石護航 首日5百億孖展日搶購

有「寧王」之稱的世界電動車電池製造龍頭寧德時代(3750)昨在23個基石投資者護航下，正式在港招股，集資逾310億元，倘悉數行使超額配股權，集資可高達410億元，為逾4年來最大新股。寧德時代昨一開放認購即遭瘋搶，綜合市場消息，昨單日孖展認購額已高約500億元，以公開發售23.25億元計，已超購20倍。

寧德時代昨日起至本周四公開招股，下周二掛牌。H股每股招股價不高於263元，以每手100股計，入場費26,565元。美銀證券、中金、中信建投及摩根大通為聯席保薦人。寧德時代A股昨收報257元人民幣，以H股263元招股價計，H股暫只折讓半成。