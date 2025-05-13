寧王駕到！ 23基石護航 首日5百億孖展日搶購

有「寧王」之稱的世界電動車電池製造龍頭寧德時代(3750)昨在23個基石投資者護航下，正式在港招股，集資逾310億元，倘悉數行使超額配股權，集資可高達410億元，為逾4年來最大新股。寧德時代昨一開放認購即遭瘋搶，綜合市場消息，昨單日孖展認購額已高約500億元，以公開發售23.25億元計，已超購20倍。
寧德時代昨日起至本周四公開招股，下周二掛牌。H股每股招股價不高於263元，以每手100股計，入場費26,565元。美銀證券、中金、中信建投及摩根大通為聯席保薦人。寧德時代A股昨收報257元人民幣，以H股263元招股價計，H股暫只折讓半成。
中石化斥5億美元認購
集團23個基石投資者合共認購203.7億元，佔行使超額配售權前的集資額65.7%，當中包括中國石化(386)及科威特投資局各投資5億美元，高瓴資本投資2億美元。
寧德時代去年收入3,620億元人民幣，按年少近一成，純利520.3億元人民幣，跌16.4%。集團指，其動力電池連續8年全球市佔率第一，去年為37.9%，儲能電池連續4年全球市佔率第一，去年為36.5%。
銀行券商搶客 憧憬染藍
新股巨無霸來臨，銀行及券商再啟動優惠吸客，耀才證券(1428)向現金及孖展認購客戶提供「0手續費、0利息」，維持10倍槓桿認購安排。中銀香港(2388)客戶經手機銀行或透過新股融資服務申請認購新股可參加抽獎，有機會贏取5,000股、即10手盈富基金(2800)，以盈富昨收市價23.75元計，市值11.875萬。
耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，寧德時招股熱爆相信是受近年電動車熱潮的帶動；加上其市值及發展潛力，「染藍」只是時間問題；再者，儘管寧德時代在深交所已經上市，但一般香港投資者不能進行買賣；故此，今次正式在香港以H股方式IPO，料將掀起新股熱潮，並非無跡可尋。