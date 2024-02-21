寬鬆訊號｜5年期LPR降25點子 人行超預期減息 保樓市復甦

中國人民銀行昨下調5年期以上貸款市場報價利率(LPR)25點子，至3.95厘，減幅大過市場預期，並為連續7個月不變後再減息；1年期LPR則連續5個月維持在3.45厘不變。由於5年期LPR為按揭參考利率，市場相信人行此舉是向市場釋放訊號，表明政策制定者正認真考慮為房地產提供更多支持；不過亦有分析質疑大手減息的成效。

景順料有助延續市場升勢

景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭表示，5年期LPR降幅創歷史新高，表明人行正有選擇性地運用貨幣工具，而尚未全面轉向廣泛寬鬆政策，以免為人民幣帶來壓力。他又指，目前5年期LPR已處歷史低位，加上近期為開發商提供更多融資及為未竣工項目提供對接國有銀行貸款等行動，有望為房地產市場奠定更堅實的基礎；又認為持續的刺激舉措有望延續近期的市場升勢。