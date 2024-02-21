寬鬆訊號｜5年期LPR降25點子 人行超預期減息 保樓市復甦

中國人民銀行昨下調5年期以上貸款市場報價利率(LPR)25點子，至3.95厘，減幅大過市場預期，並為連續7個月不變後再減息；1年期LPR則連續5個月維持在3.45厘不變。由於5年期LPR為按揭參考利率，市場相信人行此舉是向市場釋放訊號，表明政策制定者正認真考慮為房地產提供更多支持；不過亦有分析質疑大手減息的成效。
景順料有助延續市場升勢
景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭表示，5年期LPR降幅創歷史新高，表明人行正有選擇性地運用貨幣工具，而尚未全面轉向廣泛寬鬆政策，以免為人民幣帶來壓力。他又指，目前5年期LPR已處歷史低位，加上近期為開發商提供更多融資及為未竣工項目提供對接國有銀行貸款等行動，有望為房地產市場奠定更堅實的基礎；又認為持續的刺激舉措有望延續近期的市場升勢。
ING銀行大中華區首席經濟師宋林表示，今次為LPR繼去年後再次不對稱減息，料旨在針對房產復甦的同時，維持銀行淨利差，惟短期內1年期LPR仍有下調空間，更可能再減存款準備金率(RRR)，若環球進入減息周期，會為人行寬鬆政策創造更大空間。
洪灝：無法刺激內房需求
不過，思睿集團首席經濟專家洪灝表示，內房已持續低迷多時，大幅下調LPR恐無法刺激新需求，並指當前問題不在利率水平，而在於貸款需求仍然非常疲弱。
中港股昨均反覆造好。恒生指數昨曾挫100點，收市倒升91點或0.6%，報16,247點；國企股指數漲34點或0.6%，報5,519點；恒生科技指數報3,264點，走高11點或0.4%。不過，主板成交額仍偏低至770億元。A股上證綜合指數則升0.4%，至2,922點。內房各自走，龍湖集團(960)大升3%，華潤置地(1109)則跌0.8%。