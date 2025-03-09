寶龍地產重組失敗後 附屬公司遭入稟清盤｜內房困局

寶龍地產(1238)公布，旗下全資附屬公司寶龍地產(維京)於維京群島高等法院(商事法庭)的東加勒比最高法院被提出清盤申請。而寶龍維京同時為寶龍商業管理(9909)控股公司。寶龍上周才公布，由於若干重組條件仍未達成，於上月底截止的重組計劃已失效。
寶龍地產上周五收報0.47元，跌0.01元或2.1%，市值19.5億元；龍商業管理今日收報2.43元，失0.02元或0.8%，市值15.6億元。
涉去年8月到期優先票據
清盤申請由OasisManagementCompany Limited代表OasisInvestmentsIIMasterFundLimited、AMAsiaStrategiesMasterFund LP及PAG-PAsiaFundL.P.作出，內容有關未償還寶龍地產所發行及由寶龍維京所擔保於去年8月10日到期年息6.25厘本金總額5億美元的優先票據，就此申請人聲稱合共持有未償還本金額中的1.98755億美元。清盤申請的聆訊定於下月28日舉行。
寶龍指，公司正在與申請人積極溝通，務求在對其他債權人公平的原則下，與申請人協商達成有效的解決方案。公司董事會認為清盤申請並不代表其他持份者的利益，並可能損害公司和其他持份者的價值。因此，公司將尋求法律措施以堅決反對清盤申請，並採取一切必要的行動以保障合法權利。
呼籲債權人給予耐心理解及支持
公司重申，決心及承諾，將尋求確保集團可持續經營且維護所有持份者利益的整體解決方案。公司與財務顧問安邁融資顧問及法律顧問盛德律師事務所將與債權人合作，進一步探討尋求全面解決當前流動資金問題的所有可行方案，以期盡快與境外債權人達成協議。公司期待與境外債權人持續開展合作，呼籲債權人給予耐心、理解及支持，使得公司及其顧問有時間為所有持份者制定最務實及最佳的債務解決方案。
寶龍商業管理受牽連
另外，寶龍商業管理認為，清盤申請將不會對集團的財務表現及營運造成重大影響。公司將密切監察有關清盤申請的進展，並根據適用規則規例於適當時候作出進一步公布。