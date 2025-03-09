寶龍地產重組失敗後 附屬公司遭入稟清盤｜內房困局

寶龍上周才公布，由於若干重組條件仍未達成，於上月底截止的重組計劃已失效。(資料圖片)

寶龍地產(1238)公布，旗下全資附屬公司寶龍地產(維京)於維京群島高等法院(商事法庭)的東加勒比最高法院被提出清盤申請。而寶龍維京同時為寶龍商業管理(9909)控股公司。寶龍上周才公布，由於若干重組條件仍未達成，於上月底截止的重組計劃已失效。

寶龍地產上周五收報0.47元，跌0.01元或2.1%，市值19.5億元；龍商業管理今日收報2.43元，失0.02元或0.8%，市值15.6億元。

涉去年 8 月到期優先票據

清盤申請由OasisManagementCompany Limited代表OasisInvestmentsIIMasterFundLimited、AMAsiaStrategiesMasterFund LP及PAG-PAsiaFundL.P.作出，內容有關未償還寶龍地產所發行及由寶龍維京所擔保於去年8月10日到期年息6.25厘本金總額5億美元的優先票據，就此申請人聲稱合共持有未償還本金額中的1.98755億美元。清盤申請的聆訊定於下月28日舉行。