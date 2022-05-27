封控影響 透露上月收入稍倒退 阿里績優 美曾彈13%

藍│籌│放│榜 阿里巴巴(9988)放榜前連挫4個交易日，惟昨收市後交出勝預期業績，截至本港時間昨晚10時半，阿里美股折算高見91.4元，較港高12.6%，市場憧憬其有力引領港股破悶局。阿里上季非公認會計準則淨利潤197.99億元(人民幣，下同)(約230億港元)，按年減少24.4%，收入2,040.52億元，增8.9%，均勝預期。不過集團指，受累內地新一波新冠肺炎疫情，很多情況未能控制及難以預測，因而停止以往在新財年年初提供財務指引的做法，並認為是審慎的決定，惟主席張勇及後在業績電話會議中透露，集團上月收入出現低個位數負增長。

全年經調整純利少21%

集團上季季度虧損擴大至162.41億元，去年同期蝕54.79億元，主要是所持有的上市公司股權投資的市場價格下跌，每股虧損0.76元。分部收入方面，中國商業收入1,403.3億元，多7.6%；國際商業收入143.35億元，增6.9%；雲業務收入189.71億元，多12.5%；菜鳥收入115.82億元，增16.3%。

累計全年計，阿里錄純利619.59億元，大減58.8%，非公認會計準則淨利潤1,363.88億元，跌20.7%，收入8,530.62億元，升18.9%，每股盈利2.84元，維持不派息。

獲螞蟻股息39.45億人幣

另外，阿里又披露期內應收螞蟻集團股息39.45億元，為螞蟻首次向股東派息。

內地年活躍消費者破10億

集團表示，截至3月底止12個月向全球消費者的業務服務了約13.1億年度活躍消費者，並產生了8.317萬億元的GMV(商品交易總額)。內地消費者業務方面，包括商業分部、本地生活服務分部和數字媒體及娛樂分部，產生約7.976萬億元的GMV，剔除重複部分後，內地消費者的業務年度活躍消費者超過10億的歷史性里程碑，按年淨增長約1.13億，略為超過2022財年的目標。

張勇表示，順利完成在內地服務10億年度活躍消費者的既定目標，儘管宏觀環境挑戰對供應鏈及消費意欲帶來一定影響，集團始終聚焦通過能力建設來為客戶創造價值。展望未來將繼續堅定推進多引擎增長戰略，強化建設數字商業基礎設施，聚焦高質量增長。他又指，在地緣政局不確定因素下，將繼續在消費領域努力開拓海外市場。