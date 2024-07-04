將軍澳綁架案｜綁匪贖金要求付加密貨幣　甚麼是泰達幣USDT？

將軍澳日前發生兒童綁架案，一名3歲男童在光天化日下，於商場內被人擄走，家人其後被勒索66萬顆枚泰達幣（折合約港幣515萬元）。事件引起大眾討論，亦令「泰達幣」這個字出現在更多人眼前。以下《am730》將為讀者解釋甚麼是泰達幣。

泰達幣（USDT）是甚麼？

泰達幣（USDT）是世界上首個穩定幣，由穩定幣發行公司「Tether Limited」於2014年10月發行，是一種模擬法定貨幣價值的加密貨幣，並與美元掛鈎，即一枚USDT等同一美元。

與港人常說的比特幣（bitcoin）有不同，泰達幣的價格較穩定。截至2024年7月，泰達幣按市值被列為全球首三大加密貨幣， 市值超過1,123.9億美元。

而穩定幣又等同現實世界中，是加密貨幣的其中一種類型，相等於「每國貨幣價值等同於若干重量的黃金」。

泰達幣（USDT）合法嗎？

在美國，泰達幣是被視為合法的數位貨幣，但其監管地位仍存有一些模糊部分。 至於過去數年，泰達幣是否被美國證交會（SEC）正式歸類為證券仍未確定，同時是否被視為商品或貨幣的地位也尚未明確界定。

在香港，2024年2月8日，香港政府就就設立虛擬資產場外交易服務（OTC）提供者發牌制度的立法建議展開公眾諮詢，意味將來可以在本地虛幣交易購買。