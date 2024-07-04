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財經
2024-07-04 13:50:00

將軍澳綁架案｜綁匪贖金要求付加密貨幣　甚麼是泰達幣USDT？

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將軍澳綁架案｜綁匪贖金要求付加密貨幣　甚麼是泰達幣USDT？

將軍澳綁架案｜綁匪贖金要求付加密貨幣　甚麼是泰達幣USDT？

將軍澳日前發生兒童綁架案，一名3歲男童在光天化日下，於商場內被人擄走，家人其後被勒索66萬顆枚泰達幣（折合約港幣515萬元）。事件引起大眾討論，亦令「泰達幣」這個字出現在更多人眼前。以下《am730》將為讀者解釋甚麼是泰達幣。

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泰達幣（USDT）是甚麼？

泰達幣（USDT）是世界上首個穩定幣，由穩定幣發行公司「Tether Limited」於2014年10月發行，是一種模擬法定貨幣價值的加密貨幣，並與美元掛鈎，即一枚USDT等同一美元。

與港人常說的比特幣（bitcoin）有不同，泰達幣的價格較穩定。截至2024年7月，泰達幣按市值被列為全球首三大加密貨幣， 市值超過1,123.9億美元。

而穩定幣又等同現實世界中，是加密貨幣的其中一種類型，相等於「每國貨幣價值等同於若干重量的黃金」。

泰達幣（USDT）合法嗎？

在美國，泰達幣是被視為合法的數位貨幣，但其監管地位仍存有一些模糊部分。 至於過去數年，泰達幣是否被美國證交會（SEC）正式歸類為證券仍未確定，同時是否被視為商品或貨幣的地位也尚未明確界定。

在香港，2024年2月8日，香港政府就就設立虛擬資產場外交易服務（OTC）提供者發牌制度的立法建議展開公眾諮詢，意味將來可以在本地虛幣交易購買。

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泰達幣（USDT）風險

據泰達幣的發行商「Tether」稱，泰達幣具有100%美元儲備，即每發行1枚USDT，Tether公司的銀行賬戶都會有1美元的資金保障。

例如在市面上，有680億枚泰達幣流通，發行商就有680億美元儲備存放在公司，意味著投資者可以隨時將泰達幣兌換法定貨幣。而公司的美元儲備量是公開的，用戶可以隨時查閱。

泰達幣（USDT）價格走勢

截至7月4日上午5時，泰達幣（USDT）的即時價格為每（USDT／USD）0.999116美元，目前市值為1,123.9億美元。24小時交易量為666.6億美元。

而泰達幣（USDT）在過去24小時內，上升0.06%，流通量為1,124.8億美元。

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