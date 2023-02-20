專家分析｜洪灝：人民幣的強勢只會遲到不會缺席　中國經濟復甦正展開

洪灝指人民幣的強勢只會遲到不會缺席。(資料圖片)

對冲基金GROW思睿集團首席經濟學家洪灝表示，據高頻數據顯示，中國經濟復甦的藍圖正漸次展開，但提醒不宜過度解讀二手房市場的回暖；又指出人民幣的強勢只會遲到，不會缺席。

人民幣的強勢只會遲到不會缺席

洪灝表示，隨著經濟復甦漸次展開，預期將逐步修復，結匯順差的增長將從歷史低點回升，與此同時，離岸人民幣隱含波動率隨著港股市場的複蘇而開始歸於平靜。

而日趨膠著的地緣政治局勢，以及全面註冊制下股票發行製度對二級市場流動性影響幾何的隱憂，令在岸和離岸市場繼續遇阻，加上債券的價格依然不菲，並且需求旺盛，表明市場風險偏好依然偏疲軟。

目前，狹義、廣義貨幣供應增速的差距仍低於歷史平均水平，且略為負值，表明央行的高能貨幣的供應尚未完全轉化為信貸擴張。而更多的信貸擴張理應於未來數月內接踵而至，隨著中國央行資產負債表的擴張，以及隨之而來的預期和基本面修復，人民幣的強勢只會遲到，不會缺席。

中國經濟復甦正展開

他又指，二手房是沉沒成本，一手房的轉好方勝一籌。他又指，代客結匯順差的增長跌至歷史新低，反映去年破紀錄的外貿和經常賬戶盈餘未能轉化為人民幣的強勢和股市上漲的動力。

而中國經濟復甦的藍圖正漸次展開，但提示大家不宜過度解讀二手房市場的回暖，二手房是沉沒成本，一手房的轉好方勝一籌。至於現時人民幣波動率的平復和美元頭寸降至中性均為中性的交易信號，北向買盤在短期停滯，重振旗鼓有待時日。