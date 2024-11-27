專業旅運半年多賺54% 料旅遊需求持續增長

受惠旅遊業復甦，加上航班運力及旅遊基建持續改善，專業旅運(1235)公布9月底止半年純利248.1萬元，按年多54.2%；收益1.14億元，飆99.6%；毛利4,205.1萬元，多39.3%；每股盈利0.6仙，維持不派中期息。
餐飲業務持續虧損 9月底40萬易手
集團旗下由又一飲食以「又一」品牌經營的餐飲業務自開業以來一直處於虧損狀態，並於今年9月30日以40萬元的現金代價，將又一飲食的全部股權出售予一名關連方。另外，除一般旅遊業務外，專業旅運資產管理運用集團盈餘資金從事投資活動，期內錄得金融資產公允值虧損7.2萬元。
保持審慎樂觀 實施審慎業務政策
專業旅運預期，旅遊需求將持續增長，由於全球經濟將繼續面臨挑戰，加上地緣政治緊張局勢加劇及中美關係持續緊張，管理層將保持審慎樂觀，並實施審慎的業務政策，以帶領集團應對未來挑戰。集團將繼續堅定推行提升運營效率的舉措，包括優化員工結構及強化資源，提升客戶服務及產品組合，探索新的旅遊路線及為個人、小團體和企業客戶量身訂造的行程規劃。此外，集團將加強推廣活動，善用熱門社交媒體平台及數碼渠道以提升品牌形象和知名度。
專業旅運今日收報0.171元，跌0.004元，失2.3%，成交額1.7萬元，市值8,720萬元。