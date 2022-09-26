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財經
2022-09-26 04:29:10
日報

尋底未完｜恒指現7年最差季度 恐試歐債底 轉勢待年尾

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港股 恒指

恒指本季暫挫近18%，為7年來最差的季度。(資料圖片)

環球加息壓力下，本港亦步入加息周期，恒生指數上周勁瀉828點或4.4%，至17,933點，連跌四周，預測市盈率(PE)跌至約9倍水平。港股估值吸引不斷增加，市場關注大市撈底時機，有分析指恒指縱再大瀉空間有限，亦乏條件反彈，目前難以估底，惟最熊或試歐債危機低位，真正轉勢或要待11月中後政治因素明朗化後才有機會。

恒指本月已累挫10.1%或2,021點，本季則暫挫近18%或3,926點，為2015年第3季後，7年來最差的季度，距2011年歐債危機低位16,170點，有1,763點或約一成距離。美股上周五續向下，港股美國預託證券(ADR)普遍低走，當中滙豐控股(005)ADR較港勁瀉3.3%，阿里巴巴(9988)及美團(3690)亦齊齊低逾1%，綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指低開236點，至17,696點，倘大市今跟足外圍低開，意味恒指或再創歐債危機後11年新低。

蘇沛豐：未有反彈催化劑

招銀國際策略師蘇沛豐表示，大市估值已低殘多時，惟一直未見反彈催化劑，反而在環球通脹、衰退風險及內地復甦動力弱等拖後腿下，他預料仍會在低位徘徊一段時間，直至中共二十大及美國11月中期選舉完結、即第四季中後期才有反彈憧憬。他估計，周期股及價值股表現或相對跑贏，如資源、金融及內房等，相反科網等會持續受壓，投資者可適量換馬。

空軍未收手 上周50億炸2828

事實上，大市縱使已跌跌不休，惟空軍炮火卻未見收斂，上周日均沽空額雖然按周少約兩成，但日均沽空率卻急增加0.45個百分點，至19.15%。恒生中國企業ETF(2828)連續4個交易日沽空率逾七成，一周累積沽空額近50億元；盈富基金(2800)全周亦有近80億元沽空額。

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