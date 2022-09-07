對沖基金減中國離岸投資 轉投放於美國東南亞

由於內地經濟放緩、政府收緊行業監管和政策等不確定因素，多間亞洲對沖基金於第二季減少對中國離岸資產投資，轉投非中國企業的股票。根據外電引述多位投資組合經理表示，內地政府對科技企業的整頓、房地產債務危機、中美審計監管的緊張局勢以及動態清零防疫政策的干擾，均打擊市場信心，難以看到企業的增長潛力。
反映中概股走勢的納斯特中國金龍指數亦由去年2月16日的高峰下挫逾60%，遠跑輸納斯特指數17%的跌幅。報道引述駐港對沖基金投資經理形容，對於總部在港並專注於投資離岸中國股票的基金而言，過去一年極為艱難，許多基金須削減對中國股票的投資，並轉投美國或東南亞地區。
多間基金第二季持中資股比例亦下降。私募股權公司高瓴資本旗下投資管理公司HHLR Advisers最新提交給美國證券交易委員會（SEC）的13F文件便顯示，該基金去年第二季持倉最多的首5間美國上市公司中，有4間是內地企業，今年第二季則減至2間。
高瓴旗下公司5大持倉內企僅佔2間
該公司持倉比例最高的美股是內地藥企百濟神州（6160），佔其美國上市股票投資組合19%；第二為京東集團（9618），第三至五位為美國及東南亞企業。
另一家由高瓴資本創始人張磊支持的Aspex Management亦有調倉。在第二季增持最多的5間美國上市公司中，只有排第五的蔚來汽車屬內地企業，其餘非中資股。
泰仁資本第二季增持最多的前5大公司中，只有大全新能源為內地企業。去年第二季持倉最高的美國上市公司為內地電商拼多多，價值超過2億美元，但其後兩季均拋售該股，今年第二季持倉最高為微軟。
晨曦投資（Anatole Investment）首席投資官楊曉帆4月曾向投資者發信指出，將把更多資金轉投美股，以尋找長期機會。該基金去年底開始抄底中國股票，今年首季錄得2016年成立以來最嚴重的季度虧損。
不過，有投資管理公司透露，投資者已經在部署如何在中國逐步放寬防疫政策時，重新增加對中國的投資。景順亞太區ETF資本市場主管Tom Digby表示，近期與投資者會面中，不少投資者關注如何在中國逐步放寬防疫政策時，把握開放的機遇作出正確投資。期望下半年中國或會放寬防疫措施，甚至有機會結束清零政策，預計屆時投資會流入中國市場。