對沖基金減中國離岸投資 轉投放於美國東南亞

由於內地經濟放緩、政府收緊行業監管和政策等不確定因素，多間亞洲對沖基金於第二季減少對中國離岸資產投資，轉投非中國企業的股票。根據外電引述多位投資組合經理表示，內地政府對科技企業的整頓、房地產債務危機、中美審計監管的緊張局勢以及動態清零防疫政策的干擾，均打擊市場信心，難以看到企業的增長潛力。

反映中概股走勢的納斯特中國金龍指數亦由去年2月16日的高峰下挫逾60%，遠跑輸納斯特指數17%的跌幅。報道引述駐港對沖基金投資經理形容，對於總部在港並專注於投資離岸中國股票的基金而言，過去一年極為艱難，許多基金須削減對中國股票的投資，並轉投美國或東南亞地區。

多間基金第二季持中資股比例亦下降。私募股權公司高瓴資本旗下投資管理公司HHLR Advisers最新提交給美國證券交易委員會（SEC）的13F文件便顯示，該基金去年第二季持倉最多的首5間美國上市公司中，有4間是內地企業，今年第二季則減至2間。

高瓴旗下公司5大持倉內企僅佔2間

該公司持倉比例最高的美股是內地藥企百濟神州（6160），佔其美國上市股票投資組合19%；第二為京東集團（9618），第三至五位為美國及東南亞企業。