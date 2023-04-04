對沖基金雪湖資本撤出香港，因狙擊瑞幸咖啡而為人認識。(資料圖片)

本港近期積極吸納資產管理機構，惟相對亦有基金選擇撤港。外媒報道指，主力投資中資企業的對沖基金雪湖資本（Snow Lake Capital）已撤出香港，雪湖資本過往曾因狙擊瑞幸咖啡而為人認識。

上月已關閉香港辦公室

外媒引述消息人士指，雪湖資本上月已關閉香港辦公室，又指其創辦人兼行政總裁馬自銘（Sean Ma），已因個人原因搬往美國門洛帕克；而原先駐香港的雪湖資本研究團隊，則會搬往北京。

報道指，據證監會網站，雪湖資本在2011年申領資產管理牌照，並在2019年取得4號牌可從事就證券提供意見，不過最新狀況已列為「終止了受規管活動業務」。

因狙擊瑞幸咖啡而為人認識

雪湖資本在2020年初為沽空機構渾水（Muddy Waters）撰寫匿名報告，指控當年美股瑞幸咖啡的財務造假一事，其後瑞幸於4月自揭問題，雪湖資本在沽空報告的角色也漸成公開秘密。