對沖基金Citadel創辦人：中國仍是全球投資者重要目的地　料今年GDP增長逾5%

對沖基金Citadel創辦人Ken Griffin指，中國仍是全球投資者重要目的地，他料中國今年GDP增長逾5%。(Citadel)

美國龍頭對沖基金Citadel的創辦人Ken Griffin日前訪港並接受外媒訪問時表示，對中國前景樂觀，料中國經濟增長將超過5%的目標；又強調旗下Citadel對中國的長期興趣仍然存在，中國股市規模及範圍對投資者而言是極具吸引力，而中國仍是全球投資者重要目的地。

Ken Griffin預料，美國通脹將持續高企，若聯儲局不願意接受更高的失業率，通脹則壓抑，因此即使通脹回落，亦不會快速回至2%水平，加上薪酬增長仍強勁，料通脹僅回落至約3%水平。

對沖基金Citadel創辦人Ken Griffin稱，如果美國今年步入衰退，中國今年能支撐全球經濟，因中國政府將經濟復甦放在首位，可避免醜陋的經濟放緩情況。

對沖基金Citadel創辦人Ken Griffin指，中國仍是全球投資者重要目的地，他料中國今年GDP增長逾5%。(Citadel)

中國為全球兩大創新來源地之一

Ken Griffin對中國前景樂觀，他指中國是全球兩大創新來源地之一，是環球投資者必要的目的地，「中國對投資者來說相當重要，因全球的變化都與中國的轉變息息相關；Citadel的經濟預期今年中國經濟增長可超標，我希望他們是正確的，而且有助美國經濟軟著陸，否則當美國消費者停止消費時，中國經濟又減速，將會出現非常醜陋的情況。

此外，Ken Griffin又提及Citadel及Citadel證券正擴大亞洲版圖，近期已在日本東京開設新辦公室，指出亞洲資本不斷增長，為證券商創造大量機會。