對沖基金Segantii涉內幕交易　摩通及野村據報限制敞口(更新)

證監會上周公布，向對沖基金Segantii及其投資總監Simon Sadler，展開內幕交易檢控，《彭博》引述消息報道，部分銀行及主經紀商正在評估與Segantii開係及風險敞口，摩根大通正在限制與Simon Sadler的Segantii Capital的往來。

除摩通外，《彭博》又引述消息指，野村（NOMURA）因應內幕交易案件一事，暫時不會在其與Segantii的交易增加更多槓桿或新的頭寸。

【5月9日更新】