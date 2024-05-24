對沖基金Segantii結業140名員工受影響　基金涉及內幕交易案

市場消息指，對沖基金公司Segantii Capital本周已通知員工基金將有序清算。外媒引述知情人士透露，Segantii在決定關閉之前，面臨近10億美元（折合約78億港元）的贖回請求。而基金此前涉及一宗內幕交易案。

知情人士稱，亞洲「大宗交易之王」、創辦人Simon Sadler及行政總裁Kurt Ersoy在周四（23日）的電話會議上向員工表示，該基金將關閉；知情人士又透露，Segantii約有140名員工將受到基金關閉的影響，主要位於香港、紐約及倫敦。另報道引述該公司高管指，基金將以循序漸進方式進行清算，並把關於薪酬及職位的問題押後。

截至上月，Segantii管理的資產近50億美元，憑藉其出色的收益表現及擅長進行複雜的大宗股票交易，吸引全球投資者。

暫停贖回將「即時生效」

根據Segantii致投資者的信，Segantii表示，基金的董事已確定，法律訴訟可能會對公司實施投資策略的能力產生不利影響。該公司表示，暫停贖回將「即時生效」，以逐步返還現金。Segantii發言人表示，有序返還資金符合投資者的最佳利益，相信專業管理資金是一項重大責任，公司亦從未對此掉以輕心。

香港證監會在今年5月初宣布，向對沖基金公司Segantii Capital Management、其董事兼投資總監Simon Sadler及前交易員Daniel La Rocca啟動刑事法律程序，指斥他們涉及在一家港股大宗交易中作內幕交易。而案件目前押後至2024年6月12日聆訊。