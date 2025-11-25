對AI續樂觀 滙豐升目標 年底看27500

市場再炒下月美國減息，恒生指數連續6個交易日「陰燭」後錄「大陽燭」，昨一度大升550點，收市報25,716點，走高496點或近2%，科技股明顯反彈，當中今日放榜的阿里巴巴(9988)率先升近半成。市場關注人工智能(AI)泡沫，滙豐環球研究的報告則堅持看好，並將今年底恒指目標由27,010點，上調至27,500點，意味未來約1個月的潛在升幅6.9%。

國企股指數昨收報9,079點，升159點或1.8%；恒生科技指數則升2.8%或150點，升5,545點。主板成交額3,026億元，為今個月首次升穿3千億元。

滙豐認為，亞洲投資者的AI倉位有限，特別在台灣及韓國，不少的持倉已達上限，當中平均有10%持有台積電，並不是投資者不再喜歡AI，而是從擠擁的交易轉向其他股市主題。該行又指，中國股市雖然上漲，但遠未到「泡沫」程度，仍為合理區間，關鍵在手握23萬億美元現金的內地家庭怎樣才有信心「把錢拿出來」。