對AI續樂觀 滙豐升目標 年底看27500

市場再炒下月美國減息，恒生指數連續6個交易日「陰燭」後錄「大陽燭」，昨一度大升550點，收市報25,716點，走高496點或近2%，科技股明顯反彈，當中今日放榜的阿里巴巴(9988)率先升近半成。市場關注人工智能(AI)泡沫，滙豐環球研究的報告則堅持看好，並將今年底恒指目標由27,010點，上調至27,500點，意味未來約1個月的潛在升幅6.9%。
國企股指數昨收報9,079點，升159點或1.8%；恒生科技指數則升2.8%或150點，升5,545點。主板成交額3,026億元，為今個月首次升穿3千億元。
滙豐認為，亞洲投資者的AI倉位有限，特別在台灣及韓國，不少的持倉已達上限，當中平均有10%持有台積電，並不是投資者不再喜歡AI，而是從擠擁的交易轉向其他股市主題。該行又指，中國股市雖然上漲，但遠未到「泡沫」程度，仍為合理區間，關鍵在手握23萬億美元現金的內地家庭怎樣才有信心「把錢拿出來」。
明年維持看31000
滙豐指，今年內地人已把部分資金投入股市、房產及黃金，當中透過港股通流入港股的資金已達1,680億美元，相信後續會有很多資金流入。該行對恒指明年底目標維持31,000點，潛在升幅20.5%；國企股指數今年底及明年底目標維持9,720點及11,250點，潛在升幅分別7.1%及23.9%。
阿里放榜率先炒
今日公布季績的阿里昨股價率先走高，收市報154.5元，升6.9元或4.8%，成交額307.2億元為最活躍港股。北水亦在阿里公布成績表前先行買貨，滬深港股通昨淨買入阿里40.66億元。
整體港股通昨則淨買入85.71億元，並主力掃入科技股，除阿里外，騰訊控股(700)亦有11.67億元淨流入；快手(1024)吸資8.19億元，並推升股價大升7.1%；小米集團(1810)淨吸4.84億元；美團(3690)吸資4.39億元，股價升2.7%。