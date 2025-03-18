小米上季收入首次破千億人幣 經調整利潤升七成 勝預期

小米集團(1810)公布去年底止全年業績，去年純利235.784億元(人民幣，下同)，按年大升34.9%；收入3,659.06億元，升35%，創歷史新高；毛利765.6億元，升33.2%，毛利率20.9%，少0.3個百分點；經調整利潤錄272.35億元，漲41.3%；維持不派股息。
小米今日收報57.65港元，升1.85港元或3.3%。
單計第三季，小米純利89.95億元，升90.4%；收入1,090.05億元，多48.8%，首次突破千億大關；毛利224.55億元，增43.8%；經調整利潤錄83.16億元，增69.4%，勝預期。
去年經調整淨利潤創歷史新高
集團去年經調整淨利潤272億元，創歷史新高，增長41.3%，其中包括智能電動汽車等創新業務經調整淨虧損人民幣62億元。單計第四季度，經調整淨利潤83億元，同創歷史新高，升69.4%，其中包括智能電動汽車等創新業務經調整淨虧損人民幣7億元。
智能電動汽車收入321億人幣
小米指，去年「手機×AIoT」分部收入3,332億元，增長22.9%，當中智能手機業務收入1,918億元，升21.8%，毛利率12.6%，互聯網服務收入和毛利率均創歷史新高，收入341億元，漲13.3%，毛利率76.6%，升2.5個百分點。至於智能電動汽車等創新業務去年總收入328億元，其中，智能電動汽車收入321億元，其他相關業務收入7億元，去年業務分部毛利率為18.5%。
對於人工智能(AI)方面，小米指產品端會通過AI與小米澎湃OS 2深度融合，將AI能力逐步應用於智能電動汽車、智能手機、智能家居等產品中，為「人車家全生態」戰略賦能，持續提升用戶的智能化體驗。另一方面，集團會通過AI助力提升內部業務效率，為生產、銷售、客服及員工工作提效等各環節賦能。
未來5年新增萬家境外小米之家
另外，截至去年底，小米在內地線下零售店數量近15,000家，並將在拓展內地門店網絡的同時，持續加速布局融合大店，提升線下零售網絡的營運；另外，未來5年預計新增境外小米之家約10,000家。