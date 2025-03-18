小米上季收入首次破千億人幣 經調整利潤升七成 勝預期

對於人工智能(AI)方面，小米指產品端會通過AI與小米澎湃OS 2深度融合，將AI能力逐步應用於智能電動汽車、智能手機、智能家居等產品中，為「人車家全生態」戰略賦能，持續提升用戶的智能化體驗。另一方面，集團會通過AI助力提升內部業務效率，為生產、銷售、客服及員工工作提效等各環節賦能。

未來 5 年新增萬家境外小米之家

另外，截至去年底，小米在內地線下零售店數量近15,000家，並將在拓展內地門店網絡的同時，持續加速布局融合大店，提升線下零售網絡的營運；另外，未來5年預計新增境外小米之家約10,000家。