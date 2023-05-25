小米上季毛利率新高 手機出貨量跌兩成 仍扭虧

內地手機均價歷來新高

集團上季智能手機收入349.85億元，減少23.6%；毛利率11.2%，按季升3.1個百分點；全球智能手機出貨量為3,040萬台，跌21.1%，出貨量全球排名保持第三，市佔率為11.3%；手機平均銷售單價(ASP)則減少3.1%，至1,151.6元，主要是由於境外市場增強了清理存貨的力度，惟部分被首季內地高端智能手機出貨量的貢獻導致ASP增加所抵銷，內地手機ASP創下單季度歷史新高。

IoT與生活消費產品分部收入則減少13.6%，至168.34億元，毛利率達到15.7%，主要是由於智能電視及筆記本電腦及境外市場若干生活消費產品的銷售額減少，惟部分被智能家電品類收入增加所抵銷。

互聯網服務分部收入跌1.2%，至70.28億元，毛利率達到72.3%，主要是由於金融科技業務及廣告業務收入減少，惟部分被遊戲業務收入增加所抵銷。上季小米遊戲業務收入13億元，按年增長16.3%，連續7個季度按年增長；廣告收入則為44億元。

小米指，旗下全球MIUI月活躍用戶規模再創歷史新高，至5.948億戶，增長12.4%，當中內地佔1.46億戶，多7.8%，均為新高。至於AIoT平台已連接的IoT設備(不包括智能手機、平板及筆記本電腦)亦增29.2%，至6.18億個。

今年研發投入逾200億人幣

集團首季研發支出41億元，升17.7%，預計今年全年的總研發投入將超過200億元。截至3月底止，集團研發人員16,458人，佔員工總數超過50%。

小米昨收報10.4港元，跌0.36港元或3.3%，跌至今年低，成交額6.19億港元。累計今年則暫挫5%。