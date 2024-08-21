小米上季經調整淨利潤增兩成 勝預期 電動車蝕18億人幣

至於集團旗下全球月活躍用戶數再創歷史新高，達6.758億，增11.5%。截至6月底，AIoT平台已連接的IoT設備(不包括智能手機、平板及筆記本電腦)數增長至8.222億，多25.6%。

上調 Xiaomi SU7 系列全年交付量至 12 萬輛

汽車業務方面，上季Xiaomi SU7系列交付新車達27,307輛，預計將於今年11月提前完成交付新車10萬輛的目標，並將沖刺全年累計交付新車12萬輛的新目標。小米上季智能電動汽車等創新業務分部毛利率為15.4%。