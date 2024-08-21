小米上季經調整淨利潤增兩成 勝預期 電動車蝕18億人幣

小米集團(1810)公布6月底止季度純利50.7億元(人民幣，下同)，按年多38.3%；非國際財務報告準則經調整淨利潤61.75億元，增20.1%，勝預期，其中包括智能電動汽車等創新業務經調整淨虧損18億元；收入888.88億元，多32%，並創季度新高，當中境外市場收入381億元，佔總收入的42.8%；毛利183.94億元，漲29.9%，毛利率20.7%，少0.3個百分點；每股盈利0.21元；維持不派息。
半年純利升17% 毛利率21.4%
累計上半年，小米純利92.43億元，升17.3%；非國際財務報告準則經調整淨利潤126.66億元，升51.3%；收入1,643.95億元，升29.6%；毛利352.24億元，多36.8%，毛利率21.4%，多1.1個百分點；每股盈利0.37元。
小米指，上季收入及盈利均再次實現了顯著增長，期內研發支出55億元，增長20.7%。分類表現方面，上季手機×AIoT分部收入825億元，升22.5%，毛利率21.1%。當中智能手機業務收入465億元，增27.1%，毛利率為12.1%；IoT與生活消費產品業務收入268億元，創歷史新高，升20.3%，毛利率19.7%，升2.2個百分點；互聯網業務收入83億元，創歷史新高，升11%，毛利率78.3%，多4.2個百分點。
智能手機出貨上季升28%
上季集團全球智能手機出貨量4,220萬台，升28.1%，全球排名前三，市佔率14.6%，並連續16個季度排名全球前三。
至於集團旗下全球月活躍用戶數再創歷史新高，達6.758億，增11.5%。截至6月底，AIoT平台已連接的IoT設備(不包括智能手機、平板及筆記本電腦)數增長至8.222億，多25.6%。
上調Xiaomi SU7系列全年交付量至12萬輛
汽車業務方面，上季Xiaomi SU7系列交付新車達27,307輛，預計將於今年11月提前完成交付新車10萬輛的目標，並將沖刺全年累計交付新車12萬輛的新目標。小米上季智能電動汽車等創新業務分部毛利率為15.4%。