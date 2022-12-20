小米傳大規模裁員 股價連續第二日下跌

內地傳媒《界面新聞》昨天引述小米（1810）多個部門員工報道，小米近期開始新一輪較大規模的裁員，涉及手機、互聯網、中國部等多部門，中國區個別部門裁員比例高達75%，互聯網部亦削減40%人手，補償方案為「N+2」（額外發放兩個月工資）。

報道引述小米員工稱，雖然今次裁員規模較大，但許多被裁員工對於「N+2」補償方案感到滿意，剩餘的年假按雙倍工資計算。部分員工認為，依照今年的形勢，補償方案或比年終獎更優厚。

本輪裁員佔整體員工比例暫未明確，估算或達15%。此前已有消息指小米計劃大舉裁員，以減少人力成本，預計有6,000人被裁走，即接近兩成員工受影響。

裁員或達一成半 內部員工稱數目遠高於實況

《澎湃新聞》引述小米內部人士確認裁員消息，但強調流程合法合規，補償政策為「N+2」，剩餘的法定年假按照雙倍金額計算。不過，內部人士澄清傳閒中的裁員數目遠高於實況，該數據和不實資訊來自一則匿名造謠，公司已取證開始循法律程序追究。

小米今日連續第二日下跌，失守20天線，最新報10.58元，跌不足2%。小米披露，12月19日，在聯交所購回230萬股，每股作價介乎10.72至10.74元，涉及總額約2,468萬元。至今，共計購回1.41億股，佔公司股本0.56%。