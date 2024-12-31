小米投資搶攻AI　雷軍千萬年薪羅致95後「AI天才少女」

小米創辦人兼董事長雷軍開出千萬元人民幣年薪，挖角被譽為「AI天才少女」的95後羅福莉，任命其為小米AI實驗室大模型團隊的負責人。(網上圖片)

小米（1810）上周傳出將大力投入AI大模型，內媒報道創辦人兼董事長雷軍親自出馬「搶人才」，開出千萬元人民幣年薪，挖角被譽為「AI天才少女」的95後羅福莉，任命其為小米AI實驗室大模型團隊的負責人，展現出小米在AI領域的決心。據報羅福莉是內地國產大模型DeepSeek「DeepSeek-V2」的關鍵開發者之一。

來自四川的羅福莉被喻為95後AI「天才少女」。公開資料顯示，她本科就讀於北京師範大學電腦專業，碩士畢業於北京大學電腦語言學專業。她2019年在北大讀碩士時，在人工智能領域頂尖國際會議ACL發表了8篇論文（其中兩篇是第一作者），登上知乎熱搜，她提出的詞義消歧方法和文本風格轉換框架在業界引發轟動。羅福莉當時用知乎帳號回應稱，「這次投稿ACL是我近一年的產出，所以我認為自己是付出了足夠的努力的，當然也可能也有運氣成分加持。」

羅福莉曾談及被譽為「天才AI少女」時說到，並不希望被神化。「突然之間千奇百怪的機會都來了，有找我出書的、有找我錄公開課的，甚至有經紀公司找來的。」

傳小米正搭建GPU萬卡集群

《新浪財經》引述知情人士透露，雷軍認為小米在AI大模型領域發力太晚，於是親自出馬挖角，重金招募能領導小米大模型的人才，薪酬水平高達千萬人民幣。報道指，為了邀請羅福莉加入小米，雷軍展現極大誠意熱情，安排一場精心準備的會面，地點選在小米總部的科技展廳，該地展示小米最新的科技成果和未來的願景。

小米AI實驗室的大模型團隊自2023年4月成立以來，已壯大至1,200多人，單是北京就開放了59個大模型相關職位。另有媒體報告稱，小米目前擁有6,500張圖像處理器(GPU)的算力資源，並計劃建置萬卡級GPU集群。

