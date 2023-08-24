小米據報獲准生產汽車　近日招聘逾百名工人月薪達4300元人幣

近日亦有外媒報道，負責監管中國汽車行業新投資和產能的國家發改委，在8月早些時候，批准總部位於北京的小米公司生產電動汽車，小米將成為自2017年底以來第四家獲得發改委批准的合資企業。

近日有外媒指小米（1810）獲准生產電動車。內媒從小米供應商中獲悉，小米汽車工廠近日已開啟招聘事宜，開放塗裝操作工、電池車間操作工等多個崗位，計劃招聘超過100人，月薪達4,300元人幣。

小米招聘逾百名工人月薪達4300元人幣

內媒《新浪科技》報道指，招聘要求不算太高、待遇不錯。以塗裝操作工為例，學歷要求中專以上，年齡在28歲以下。當中畢業不足一年的，必須有整車廠實習經歷，月薪資4,300元人民幣，一年可以有18個月薪金；畢業一年以上，月薪資4,300元至5,500元人民幣，同樣為18個月薪金，要求有整車廠工作經驗，又表示最好有車企工廠工作經驗，擁北汽、長汽（2333）、長安等傳統車企經驗優先。

該小米供應商向內媒表示，崗位上班五天、採8小時工作制，加班有加班工資。而根據崗位不同，薪資有差異，但所有崗位均為五天8小時工作制，加班費另付，提供五險一金，會與小米簽訂正式勞動合同，另加吃、住全免，班車亦免費。

據了解，今次招聘的小米汽車位於北京亦莊的工廠，該廠累計年產量預計為30萬輛，一期和二期的產能均為15萬輛，今年6月工廠第一期正式通過竣工驗收。

對此兩則消息，小米方面尚未有公開回應。