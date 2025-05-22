小米擬5年斥2千億人幣研發 小米15SPro搭載「玄戒O1」

小米集團(1810)正舉行15周年戰略新品發布會，並宣布未來5年預計再投入2,000億元人民幣研發費用。集團在創業15年、造芯11年之際，公布自主研發設計的玄戒O1。該芯片集成190億晶體管，面積僅109mm²。 小米指，玄戒O1採用十核四叢集CPU架構，搭載Cortex-X925雙超大核，峰值性能提升36%。四叢集架構能實現高效接力，在提供強勁性能的同時，兼顧超低功耗。圖形處理方面，玄戒O1配備16核GPU，採用最新Immortalis-G925，並搭載GPU動態性能調度技術，可根據運行場景，動態切換GPU運行狀態，顯著降低功耗。

15SPro 起售價為 5499 元人幣 另外，作為小米15周年獻禮之作，小米15SPro起售價為5,499元人民幣，首發搭載「玄戒O1」3nm旗艦處理器。該機型還配備徠卡光學全焦段高速鏡頭，並全新支持UWB超寬帶互聯技術，大幅提升空間感知能力。 平板 7Ultra 起售價為 5699 元人幣 至於全新小米平板7Ultra起售價為5,699元人民幣，同樣首發搭載「玄戒O1」3nm旗艦處理器。該平板電腦配備14英寸OLED大屏，擁有3.95mm超窄邊框和5.1mm輕薄機身，同時內置12000mAh大電池。此外，小米平板7Ultra有PC級專業軟件和全尺寸懸浮鍵盤。

小米手表 S4 15 周年紀念版搭載「玄戒 T1 」 而小米手表S4 15周年紀念版起售價1299元人民幣，搭載「玄戒T1」長續航 4G 手表芯片，該芯片集成了小米自主設計4G基帶，4G-LTE實網性能提升35%。小米手表S4 採用專屬鍛造碳表圈和XRING徽印設計，eSIM續航可達9天，有效緩解電量焦慮。