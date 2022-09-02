小米第一款車價格上限逾30萬人幣 擬自建造車工廠2024年量產

內地媒體報道，小米（1810）第一款車售價上限將超過30萬元人民幣，已確定激光雷達供應商為禾賽科技，激光雷達是以發射激光束探測目標的位置、速度等特徵量的雷達系統，是自動駕駛配備的系統。報道引述消息人士稱，小米創辦人雷軍堅信，智能電動車的終局是自動駕駛，小米在自動駕駛上的投入已達30億元。

據報，小米亦已選定寧德時代和比亞迪（1211）旗下弗迪電池為其提供汽車電池，低配車型會搭載弗迪的磷酸鐵鋰刀片電池，高配車型會搭載寧德時代今年發布的麒麟電池。

小米收購北汽 工廠可能性不大

小米集團去年宣布進軍電動汽車行業後，其動態備受關注。內地傳媒報道，小米的工程車已經完成，今年10月中旬左右可達致工程車的軟體集成，隨後開展各項測試。對於日前傳小米將與北汽合作生產電動車，內媒引述消息稱，小米收購北京汽車（1958）工廠的可能性不大，亦無意採用代工生產模式，而是要自建工廠，目標於2024年達成量產，時間上依然充裕。