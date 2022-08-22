小米第二季純利遜預期曾跌逾5% 大行下調目標價

小米第二季純利遜預期，今早曾跌逾5%，低見11.02元，大行業績後亦將目標價調低。（資料圖片）

小米（1810）上周五收市後公布截至6月底止第二季業績，列賬純利約13.86億元，按年跌83.2%，遜預期的14.98億元（人民幣，下同）；經調整純利約20.81億元，按年跌67.1%，好過預期的19.88億元。期內，智能手機需求疲弱及整個行業處於清理庫存階段等，小米次季收入約701.7億元，按年跌20.1%，好過預期的698億元。

小米今早低開後，最多跌超過5%，低見11.02元，最新報11.28元，跌幅3.2%。大行在業績後亦跌低給予小米的目標價，高盛下調目標價至16元，評級「買入」，里昂下調目標價至13.8元，評級「跑贏大市」。

小米總裁王翔在記者會上稱，預計下半年手機出貨量表現會較上半年好轉，因為中國疫情漸趨穩定，小米今季推出具吸引力的新產品，下半年也有黑色星期五及聖誕促銷等，不過考慮到市場大盤或按年下滑，「仍然會謹慎一點」。

王翔指出，上半年經濟及政治環境的轉變超出手機行業預期，導致整個供應鏈也由短缺局面變成供過於求，需要處理過高的庫存。他提到，上季內地618電商節是好機會清理舊產品庫存，目前小米庫存回落到健康但略為偏高水平，首席財務官林世偉強調，小米有能力處理銷售渠道餘下的庫存。

至於印度市場，小米在業績上披露，於8月11日收到進一步指令，其部分銀行存款被繼續限制，當地政府部門展開調查並指控小米印度不恰當地扣除了若干成本及開支，包括購置手機的款項和支付給協力廠商，及集團旗下公司的特許權使用費。

集團總裁王翔表示，近月已成功解凍約7億美元資金，由於印度發展及工廠運轉亦正常進行，因此未就遭調查一事進行撥備，未來會認真積極與有關部門進行溝通及申訴。

在印度解凍約 7 億美元資金

上季毛利率16.8%，按年降0.5個百分點，首席財務官林世偉指出，除了去庫存影響外，期內新產品不多，以及美元走強也影響毛利率，但隨著7、8月推出新高端產品，相信對下半年毛利率有幫助。