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財經
2024-06-14 12:55:00

小米雷軍旗下公司退股內地茶飲「茶顏悅色」　此前傳赴港上市

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小米雷軍旗下公司退股內地茶飲「茶顏悅色」　此前傳赴港上市

小米雷軍旗下公司退股內地茶飲「茶顏悅色」　此前傳赴港上市

內媒報道，內地網紅茶飲店「茶顏悅色」遭小米創辦人雷軍旗下公司退股，目前公司註冊資本降至506萬。此前「茶顏悅色」傳出計劃赴港上市的消息，惟茶顏悅色回應目前沒有上市計劃。

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茶顏悅色公司註冊資本降至506萬

內媒引述「天眼查」數據顯示，茶顏悅色關聯公司「湖南茶悅文化產業發展集團有限公司」發生工商變更。當中由小米雷軍創辦的「順為資本」、前稱晨興資本的「五源資本」、「源碼資本」、「元生資本」、在港上市的「天圖投資」（1973）旗下基金，全部退出股東行列。

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現時茶顏悅色的註冊資本由約701萬元（人民幣，下同），減至約506.7萬元，同時董事亦許良卸任職務。

茶顏悅色此前傳出赴港上市惟已否認

今年3月曾有外電及內媒引述消息報道，茶顏悅色已選定中金及摩根士丹利為其上市保薦人，最快年內來港上市；當時亦有另一接近茶顏悅色的人士透露，茶顏悅色與中介機構的溝通已經有一段時間，「不清楚何時會加快這一流程，目前看來還只是試水性地問問」。不過，其後公司否認上市的消息。

湖南茶悅文化產業發展集團有限公司成立於2017年9月，法定代表人為呂良，經營範圍含餐飲管理，企業管理，市場營銷策劃，食品銷售，食品、酒、飲料及茶生產專用設備製造，食用農產品初加工等。

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