小米雷軍被怒轟「蝕錢賣車無公德心」，涉事公關被處罰及自我反省。

小米（1810）公布智能電動車第二季業績，錄得經調整淨虧損18億（人民幣，下同），累計交付新車27,307輛，意味小米汽車每一輛車則虧損逾6萬元。而業績卻引起市場討論，其中一名內地公關公司負責人就事件在微信朋友圈怒轟小米雷軍，指他「蝕錢賣車無公德心」，結果被處罰及「自我反省」，其後雷軍亦有回應業績錄得虧損事件。

據內地網傳的微信朋友圈截圖顯示，涉事的極越公關負責人徐繼業稱寫道，「雷軍這樣的企業家，有點公德心和羞恥心好不好？每台車虧6萬，虧那麼多你還賣那麼多幹嘛？有些企業虧是因為不折價就賣不掉了，小米和雷軍這叫啥？ 放在以前這就叫作傾銷，這是最惡劣的商人本質」。

事件引發軒然大波，極越公關的行政總裁夏一平迅速發布內部信，對該事件通報處罰並表示，言論不代表公司觀點，更不符合公司的價值觀；內部信亦責成公司相關部門對徐繼業進行嚴厲批評，並進一步要求員工嚴守公司傳播紀律，不妄議友商、不散播與公司價值觀相違背的言論。

其後徐繼業也在微信朋友圈發文自我反省，並指「跟公司內申報備了下，把批評我的郵件貼出來，立此存照，以此為戒」。

雷軍：小米汽車還在投入期冀大家理解

而被「炮轟」的雷軍亦有在微博回應，指小米汽車還在投入期，「希望大家理解」；而小米集團公關部總經理王化則在微博回應，表示小米汽車剛剛起步，規模還很小，並引用小米集團總裁盧偉冰在業績會上的說話稱，「第一，目前小米汽車的規模較小，而汽車是一個典型的規模經濟的行業，未來有信心做大汽車的規模；第二，小米第一輛車是純電轎車，其投入成本本身就比較高，消化這部分成本還是需要一定的時間，相信未來虧損會進一步收窄」。