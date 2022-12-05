小米13本周開發布會 股價炒高11%

小米（1810）旗艦手機小米13，計劃在本周四12月8日召開發布會，消息刺激小米股價一度高見11.24元，升幅超過11%，最新報10.94元，升幅8.1%，成交持續增加，最新成交金額19.2億元。

小米日本分公司宣布，將在12月8日召開小米13發布會。據內地媒體報道，截至目前，小米13與小米13 Pro兩款新機在小米京東自營旗艦店預約人數分別達到18.3萬人和15.7萬人。

小米原定於12月1日推出小米13及小米13 Pro系列，新的發布會時間還未公佈。有傳媒披露新手機的最新規格，小米 13 系列將搭載驍龍 8 Gen 2 晶片。官方預熱還顯示小米 13 Pro 機型將採用曲面顯示屏，而標準版小米 13 機型將採用直角螢幕。

小米13京東自營旗艦店預約人數達 18.3萬 人

小米 13 和 13 Pro將推出四種儲存配置。基本型號將提供 8GB+128GB ，還有 8GB+256GB。還將推出 12GB+ 256GB 和 12GB+512GB 儲存選項。

小米官方已證實，將採用 UFS 4.0 儲存和 LPDDR5X 記憶體，基本型號將配備稍慢的 UFS 3.1 儲存標準。

另外，小米 13將以藍色、綠色、陶瓷黑和陶瓷白的顏色選擇推出，藍色型號據報將配備皮革背面，另有限量版顏色版本。