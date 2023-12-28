小米SU7電動車冀吸「時代精英」　雷軍：蘇七賣14.9萬人民幣？無可能

小米周四（12月28日）於北京舉行小米汽車發表會，小米創辦人雷軍預先預告首架電能車細節「小米SU7」的照片，除大談新車「SU7」的性能、配置等，亦有初步透露有關價錢。

雷軍：電動引擎轉速勝保時捷及Tesla

在下午2時的發布會上，雷軍稱小米汽車的目標，是媲美保時捷和特斯拉Tesla，「打造汽車工業新時代的Dream Car」，做好看、好開、舒適、安全的移動智能空間。

雷軍指，小米電動引擎「V6、V6s、V8s」，會在2025年量產，另對比數據，他稱小米V6s的引擎轉速，更勝保時捷「Taycan Turbo」及Tesla「S Plaid」；汽車電池方面則與寧德時代合作。

雷軍又透露，小米汽車計劃通過15至20年的努力，目標成為全球前五的汽車廠商，並將為中國汽車工業全面崛起而奮鬥。