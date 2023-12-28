小米SU7電動車冀吸「時代精英」　雷軍：蘇七賣14.9萬人民幣？無可能

小米周四（12月28日）於北京舉行小米汽車發表會，小米創辦人雷軍預先預告首架電能車細節「小米SU7」的照片，除大談新車「SU7」的性能、配置等，亦有初步透露有關價錢。
小米新車「SU7」海灣藍色公布實拍照：
雷軍：電動引擎轉速勝保時捷及Tesla
在下午2時的發布會上，雷軍稱小米汽車的目標，是媲美保時捷和特斯拉Tesla，「打造汽車工業新時代的Dream Car」，做好看、好開、舒適、安全的移動智能空間。
雷軍指，小米電動引擎「V6、V6s、V8s」，會在2025年量產，另對比數據，他稱小米V6s的引擎轉速，更勝保時捷「Taycan Turbo」及Tesla「S Plaid」；汽車電池方面則與寧德時代合作。
雷軍又透露，小米汽車計劃通過15至20年的努力，目標成為全球前五的汽車廠商，並將為中國汽車工業全面崛起而奮鬥。
小米「SU7」電動引擎照片：
「SU7」車身設3種顏色
發布會上，小米亦公布有關更多「SU7」的資料，雷軍指，該款號稱車的外型是「對標保時捷、Tesla」。
車身方面，「SU7」車長4.997米，高1.44米，軸距3米，較Tesla的「Model 3」大、與「寶馬7」的體形相若。顏色方面，包括海灣藍、雅灰、橄欖綠；新車共有三種內裝配色，為銀河灰、暮光紅、曜石黑，並採用環抱式座艙。
全車玻璃5.35平方米，車頭玻璃採3層，頂層採雙層玻璃隔熱隔紫外線；車內有5塊屏幕，包括16.1寸觸控大屏，56寸抬頭顯示器HUD，7.1寸翻轉儀表屏，2塊後排座椅拓展小米平板。全車25揚聲器，支Dolby立體聲。
小米「SU7」車長及車身資料：
雷軍：賣14.9萬（人民幣）不可能
談到有關價錢方面，雷軍指，「SU7」定位是C級高性能，生態科技轎車，做轎車比SUV難；而小米要向難度發展。目標客戶是有品味的「時代精英」。他說，「9.9萬（人民幣）不可能，14.9萬（人民幣）也不可能，那大家覺得會是多少，尊重一下科技好吧。跟小米汽車同等配置的車均價都在40萬（人民幣）以上」
儘管發布會上未有提供確實價格，但有內媒將小米電動車的配置，與其他國內電動車廠的車價作比較，估計「SU7」或達30萬人民幣以上。