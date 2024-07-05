小紅書據報展開新一輪裁員佔三成人　任職兩年被稱「活化石」

內媒報道，有「內地版Instagram」之稱的小紅書，即將展開新一輪裁員，佔總員工數約三成人手。有員工亦向傳媒表示，公司離職率極高，身邊大多員工入職約半年便會離職，任職兩年以上更被稱「活化石」。

小紅書新一輪裁員佔三成員工

據內媒《鳳凰科技》報道，小紅書已於近日開啟新一輪裁員計劃，今輪人員調整，主要聚焦於績效在「3.5-」以下的員工，包含「3.5-」和「3.25」，有指該部分員工佔員工總數的約30%。

報道引述一位小紅書員工指，公司裁員剛進行到鎖HC（暫停招募）階段，正進行人員盤點，但未有任何官方通知，內部亦在等郵件公布；另一位內部員工則指，內部流傳說法是新高層對目前小紅書人效比（人力資源效能）不滿意，認為當前小紅書的人效比只能達到拼多多（PDD）的一半。