小鵬汽車公布G9車型充電5分鐘可行200公里 股價今挫最多16%創上市新低　

小鵬汽車（9868）正式發布5座位快速充電SUV的G9車型，售價從30.99萬元人民幣起，為小鵬汽車入場費最高的車型。G9最大賣點之一是支援800V超快充電，充電5分鐘可行200公里。小鵬汽車副董事長兼總裁顧宏地稱，集團對G9銷情有很高期望和信心，認為產品可成為歷來最暢銷車型，超越目前累積銷量最佳的電動轎車P7。

公司總裁顧宏地接受彭博電視訪問時透露，隨着超快充全智能SUV「小鵬G9」的推出，公司將在未來幾個季度推出產品，每季可能推出至少一款產品，料將成為公司新增長主要催化劑。G9將於10月底開始正式向內地客戶交貨。顧宏地補充，G9亦將在歐洲市場進行銷售，包括丹麥、挪威、瑞典及荷蘭等。