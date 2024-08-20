小鵬汽車半年虧損收窄 毛利率由負轉正

小鵬汽車(9868)公布6月底止半年淨虧損收窄至26.5億元(人民幣，下同)，去年同期淨虧損51.4億元；非公認會計原則淨虧損亦收窄至26.3億元，去年同期為48.8億元；總收入146.6億元，升61.2%，當中汽車銷售收入123.6億元，多55.7%；毛利19.8億元，去年錄毛虧1.3億元，毛利率13.5%，去年同期為負1.4%，汽車毛利率6%，去年為負5.9%；每股美國存託股基本及攤薄淨虧損2.81元；維持不派中期息。

今年交付量料介乎 4.1 萬至 4.5 萬輛

期內汽車交付量5.2萬輛，按年多25.6%。至於上月單月總交付量11,145輛，年內累計總交付6,3173輛。集團預期，第三季度汽車交付量將介乎4.1萬至4.5萬輛，增加約2.5%至12.5%；總收入介乎91億元至98億元，增約6.7%至14.9%。