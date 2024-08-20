小鵬汽車半年虧損收窄 毛利率由負轉正

小鵬汽車(9868)公布6月底止半年淨虧損收窄至26.5億元(人民幣，下同)，去年同期淨虧損51.4億元；非公認會計原則淨虧損亦收窄至26.3億元，去年同期為48.8億元；總收入146.6億元，升61.2%，當中汽車銷售收入123.6億元，多55.7%；毛利19.8億元，去年錄毛虧1.3億元，毛利率13.5%，去年同期為負1.4%，汽車毛利率6%，去年為負5.9%；每股美國存託股基本及攤薄淨虧損2.81元；維持不派中期息。
今年交付量料介乎4.1萬至4.5萬輛
期內汽車交付量5.2萬輛，按年多25.6%。至於上月單月總交付量11,145輛，年內累計總交付6,3173輛。集團預期，第三季度汽車交付量將介乎4.1萬至4.5萬輛，增加約2.5%至12.5%；總收入介乎91億元至98億元，增約6.7%至14.9%。
何小鵬：將進入強勁產品周期
小鵬汽車董事長及首席執行官何小鵬表示，從8月MONA M03上市開始，集團即將進入一個強勁的產品周期，在未來3年會有大量的全新車型和改款車型上市。他相信，通過強勁的大產品周期以及更高效的營銷體系，長期積累的技術優勢和在AI上取得的突破性進展，將轉化為在中國和全球市場的銷量增長。集團不僅有信心重回增長快車道，更有決心贏得行業智能化、全球化的競爭。
名譽副董事長及聯席總裁顧宏地稱，憑藉技術降本的兌現以及來自大眾戰略合作的技術變現收入，上季毛利率進一步提高至14%，期待隨著大產品周期驅動的全球市場銷量增長，集團規模經濟、經營效率、現金流將顯著改善。