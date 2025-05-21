小鵬首季虧損收窄至6.6億人幣 收入飆1.4倍毛利率漲

小鵬汽車(9868)公布3月底止首季股東應佔淨虧損收窄至6.64億元(人民幣，下同)，去年同期虧損13.68億元；度非公認會計原則小鵬汽車普通股股東應佔淨虧損則收窄至4.3億元，去年同期虧損14.1億元。期內總收入158.1億元，按年大升1.4倍；毛利約24.6億元，大升1.9倍，毛利率15.6%，升2.7個百分點，單計汽車的季度毛利率為10.5%，多5.5個百分點。

預料今季汽車交付量增逾 2.3 倍

小鵬指，預料今季度汽車交付量將介乎10.2萬至10.8萬輛，增加約237.7%至257.5%。總收入料將介乎175億元至187億元，增加約115.7%至130.5%。

傳統淡季下單季交付再創歷史新高

小鵬汽車董事長及首席執行官何小鵬表示，在車市的傳統淡季，集團的單季交付再創歷史新高，成為新勢力車企銷量第一名。他又指，集團的增長潛力才剛剛開始釋放，期待接下來新車型密集發布、國際化擴張，以及物理世界AI技術的加速變革，都將會帶來強勁且可持續的增長動力。