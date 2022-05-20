少賺五成｜經調整利潤符預期 小米手機毛利率跌穿10%

藍│籌│季│績

內地新冠肺炎疫情將企業首季業績推冧。小米集團(1810)昨公布3月底止首季經調整利潤挫逾五成，至28.59億元人民幣，符預期，惟整體毛利率按年跌1.1個百分點，至17.3%，當中主業務智能手機的毛利率跌穿10%，為2021年以來首次，上季僅錄9.9%，按年少3個百分點，按季亦少2個百分點，比率已連續兩季下跌，推算的毛利額亦連跌3季。集團解釋指，手機毛利率走低是受累去年同期的高基數，以及上季主要在內地的促銷清貨有關，並希望今年維持健康水平。

小米昨放榜前走弱，最多瀉5.7%，收市報11.08元，跌近5%，成交額13.16億元。

出貨量減22% 傳削全年目標

集團上季智能手機收入457.63億元(人民幣，下同)(約533億港元)，按年少11.1%，為2020年第二季後、一年半以來的季度新低，手機出貨量3,850萬部，亦跌22.1%，當中內地的出貨量則下滑18.2%。

集團昨放榜前前有外媒引述消息報道，指內地防疫令供應鏈受阻，小米已將全年手機預測銷量由2億部，降至1.6億至1.8億部，即較去年1.91億部，少最多16.2%。

列帳蝕近6億人幣 收入減半成

小米指，季績受核心零部件供應短缺、新冠肺炎疫情及全球宏觀經濟環境等影響，全季轉虧損5.88億元，去年則賺77.89億元，收入733.52億元，少4.6%，毛利127.09億元，少10.2%，每股虧損0.02元。其他業務的收入方面，IoT與生活消費產品收入194.77億元，多6.8%，毛利率多1.1個百分點，至15.6%；互聯網服務錄71.13億元，升8.2%；毛利率減1.6個百分點，至70.8%。

電動車一季支出逾4億人幣

對於電動車業務亦首次披露相關支出，小米稱上季經調整淨利潤近29億元中，其中包含智能電動汽車等創新業務費用4.25億元；研發開支亦升16%，至35億元，主要是由於研發人員薪酬增加及智能電動汽車等創新業務相關的研發開支增加所致。小米總裁王翔表示，目前電動車業務未有新公布，但仍會保持投入，維持2024年量產的目標。

至於集團近期遭印度當局調查，王翔稱印度是集團重要市場，會與當地政府保持溝通，冀達共識，並強調在當地的經營是合法合規。