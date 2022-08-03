尚乘數科躍身全球市值30大 到底排第幾？

尚乘數碼科技（AMTD Digital）股價拾級而上，半個月間上升214倍，被視為是近期最熱的迷因股（meme stocks）之一，市值超過港人熟悉的滙豐控股（005），但實際上尚乘數科有幾大？根據最新資料顯示，尚乘數科的市值截至昨夜收市已達3,106.9億美元，超越美國藥廠輝瑞（Pfizer，2,788億美元）、可口可樂（2,752億美元），目前全球市值排第25位，以不足2億美元落後於雪佛龍（Chevron，3,127億美元）。單計中港台企業，尚乘數碼僅落後於台積電、騰訊（700）、貴州茅台。

尚乘數科主要經營數碼金融平台，業務涉獵甚廣，包括與小米（1810）共同投資本港虛擬銀行天星銀行，亦有參與投資電影製作，包括《拆彈專家2》等。公司昨日發公告表示，注意到公司的ADS價格出現大幅波動，同時觀察到一些非常活躍的交易量，並指出，自IPO以來，並無任何與公司業務和經營活動有關的重大情况、事件或其他事項，正密切關注市場是否有任何不尋常的交易活動或異常情况。

什麼是迷因股票 meme stocks ？

迷因股票，一般指一些非常受網民喜愛的股票，他們衡量股票的基礎是不是財務狀況，而是有無具話題性，該類股票特徵多因炒作定價過高，短時間內出現快速增長，如AMC、遊戲驛站（GameStop）等。

迷因股票相信誕生於2019、2020年疫情期間，因為要打發時間，涉足飆升的股市，將社交媒體和股票投資結合起來，最後成為狂熱，據說在Robinhood平台上的交易是免費後，熱度升温。這些投資者中許多開始投資時，可能在金融市場上幾乎沒有經驗。