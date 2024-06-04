熱門搜尋:
公務員加薪 端午節2024 47人初選案 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 禮貌運動 九龍城寨之圍城 THE HADDON 日圓匯率走勢 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-06-04 16:32:21

屈臣氏夥科大設獎學金 捐百萬冀培育零售領袖

分享：
屈臣氏夥科大設獎學金 捐百萬冀培育零售領袖

倪文玲(中)、香港科技大學副校長(大學拓展)汪揚(左四), 科大工商管理學院院長譚嘉因教授 (左一)、屈臣氏集團人力配置及人才體驗總監(亞洲)陳博浩(右一)與獲頒獎學金的學生合照。

屈臣氏集團公布，首次與香港科技大學合作，捐出百萬元設立獎學金，表揚於學業成績及課外活動表現卓越並具領導才能的學生。而首屆屈臣氏集團獎學金頒獎禮於昨天舉行，嘉許了10位表現傑出學生，鼓勵他們繼續發展才能，成為未來領袖。

屈臣氏集團行政總裁倪文玲上表示，集團與香港科技大學合作成立獎學金，是因為雙方有著共同的理念，相信年輕人是社會的未來，希望透過獎學金鼓勵新一代發掘自己才能，勇敢追尋夢想。倪文玲又憶述，自己曾於中學及大學時期獲得獎學金，所以深深體會獎學金對年輕人的意義深遠，「獎學金不但為我帶來經濟上的支援，更重要是提升了我的自信。雖然當時的我，仍未發掘到自己的潛質，但獎學金代表了別人對我能力的肯定及信任，鼓勵我繼續勇往直前，為夢想奮鬥。因此，我深信獎學金的力量，能給予年輕人所需的支持，啟發他們發揮才能，實踐理想。」

提供實習機會

除了設立屈臣氏集團獎學金，是次合作範疇廣泛，集團亦為香港科技大學的學生提供多元化的實習機會，安排學生到集團不同的部門進行為期兩至3個月的工作體驗。實習期間，學生亦有機會親身參與集團在香港及海外的業務項目。倪文玲指， 屈臣氏集團承諾在2030年前為全球年輕人提供20萬個就業機會，以及500萬小時培訓。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受