屈臣氏夥科大設獎學金 捐百萬冀培育零售領袖

屈臣氏集團公布，首次與香港科技大學合作，捐出百萬元設立獎學金，表揚於學業成績及課外活動表現卓越並具領導才能的學生。而首屆屈臣氏集團獎學金頒獎禮於昨天舉行，嘉許了10位表現傑出學生，鼓勵他們繼續發展才能，成為未來領袖。

屈臣氏集團行政總裁倪文玲上表示，集團與香港科技大學合作成立獎學金，是因為雙方有著共同的理念，相信年輕人是社會的未來，希望透過獎學金鼓勵新一代發掘自己才能，勇敢追尋夢想。倪文玲又憶述，自己曾於中學及大學時期獲得獎學金，所以深深體會獎學金對年輕人的意義深遠，「獎學金不但為我帶來經濟上的支援，更重要是提升了我的自信。雖然當時的我，仍未發掘到自己的潛質，但獎學金代表了別人對我能力的肯定及信任，鼓勵我繼續勇往直前，為夢想奮鬥。因此，我深信獎學金的力量，能給予年輕人所需的支持，啟發他們發揮才能，實踐理想。」