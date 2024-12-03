屈臣氏集團全球第16800家店落戶鹿特丹

上月初宣布在亞洲開設第8千間店舖的屈臣氏集團，今日再宣布在全球開設第16,800家店舖，新店為旗下Kruidvat品牌，落戶荷蘭鹿特丹。作為規模最大的Kruidvat店舖之一，新店面積超過770方米，將每周服務超過11,000名顧客，提供超過36,000款產品，是所有Kruidvat店舖中產品選擇最多的店舖。

倪文玲：象徵萬事順利 富貴吉祥

屈臣氏集團行政總裁倪文玲在開幕禮上表示，集團每開設一家新店，都為當地創造就業機會、深化與顧客的關係並建立持久的信任。倪文玲又指，在中國文化中，16,800 是一個別具意義的數字，象徵「萬事順利、富貴吉祥」。這個里程碑對集團意義重大，不但憧憬集團未來業務發展蓬勃，亦希望透過聖誕佳節送上祝福，攜手開創繁榮美好的未來。