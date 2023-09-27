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財經
2023-09-27 04:29:53
日報

展開諮詢｜GEM擬重推轉板簡化制 創板股或掀短線尋寶潮

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港交所

港交所為GEM改革發諮詢文件，諮詢期將於今年11月6日結束。(資料圖片)

前稱創業板的GEM自2018年改革以杜絕炒殼風潮後，其新股上市數量、集資額，以至成交及市值均直線下降，促使市場再改革之聲又起。港交所(388)昨再發諮詢文件，建議重新引入「簡化轉板機制」，當中恢復合資格的GEM發行人轉往主板時，毋須委任保薦人進行盡職審查的規定；同時為大量投入研發活動的高增長企業，推出新的上市資格測試。有分析認為，當局今次的放寬建議，相對2018年前規定仍較嚴謹，加上目前市況有變，料殼股炒風不會重燃，短線更有機會出現潛在轉板的創仔尋寶潮，不過新建議能否「遠水救近火」仍成疑，可否激活GEM交投還看措施能否盡快落實。

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創業板 港交所

諮詢期6周 轉板倡取消保薦人

港交所就GEM改革的諮詢時間為期6周，將於今年11月6日結束。文件建議，新的「簡化轉板機制」除了取消保薦人要求，亦取消刊發達到「招股章程標準」的上市文件要求。取而代之，轉板申請人須刊發3個完整財年的業績，期間擁有權、控制權及主營業務不變，並新增每日成交金額及成交量加權平均市值測試要求。至於不符合要求者，仍可按現有規定申轉板。

首次上市寬門檻 增研發活動資格

首次上市規定則建議為高增長企業推出新的資格測試，申請人須確保其在上市前兩個財政年度的合計研發開支不少於3,000萬元，而每個財政年度的研發開支佔同期總營運開支達15%或以上。另外，當局擬取消強制季度匯報規定。

港交所指，自2019年起，GEM新股上市數量及集資額均大幅下降，去年更沒有新的發行人在GEM上市，現有的上市發行人僅集資27億元。而其接觸的許多中小企持份者均認為，2018年取消「簡化轉板申請程序」令發行人不願在GEM上市，寧願保持私人公司狀態至符合主板上市資格。港交所上市主管伍潔鏇表示，希望今次改革能提升GEM對發行人吸引力，同時保持高水平投資者保障及維持市場信心。

市值累縮八成 專家冀盡快落實

細價股專家、《香港股票財技密碼》作者梁杰文表示，諮詢內容或引發創板股今日出現短線亢奮，市場或以「拆牆鬆綁」後的潛在轉板條件尋寶，惟他相信達標創仔不多，且距離正式實施及成事仍有2至3年，相信炒風很快會冷卻。至於諮詢內容，他指雖然認為仍可更大刀闊斧一些，惟相信已足夠為GEM帶來新氣象，並冀可盡快落實。他又不排除，新增的成交額要求，會增加資金炒作創仔股的誘因。

目前創業板上市股份有330隻，總市值563億元，較1年前勁縮35%，較2018年初的2,808億元，更大減八成。

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