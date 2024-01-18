屠殺好友｜恒指牛死剩172隻 港股半月挫一成 恐失萬五

港股2024年開局跌跌不休，12個交易日只有1日報升！恒生指數周二失守萬六關後，昨旋即下試萬五關，低見15,194點，收市報15,276點，仍大跌589點或3.7%，連挫4日，累失1,025點或6.3%，今年則累瀉10.4%。大跌市下牛屍遍野，昨單日296隻牛證遭強制收回，當中162隻或55%為恒指牛，仍未「打靶」恒指牛只餘下172隻，相對恒指熊仍有約千三隻。有分析估計，跌市不停與基金新一年持續看淡中港股並調整持倉配置有關，倘調倉行動未完，料萬五關亦難穩守。

科指今年挫16%大跑輸

科技股今年大跑輸，恒生科技指數昨收報3,160點，全日跌165點或半成，累計今年已大跌16%。30隻科指成分股中，今年只有攜程集團(9961)仍錄升幅，惟僅漲0.4%；新能源車股表現最遜色，蔚來(9866)今年累瀉33.5%，小鵬汽車(9868)累挫31.4%，理想汽車(2015)亦失22.5%。至於82隻藍籌昨全軍盡墨，有10隻今年更累挫逾兩成，報升者僅4股，32隻昨一度錄最少52周低，佔比近四成。

昨大跌市下主板成交額按日大增54.6%至1,305億元，淡友得勢不饒人，昨大市沽空額高達281.5億元，沽空率連續3日高逾兩成，昨錄21.6%，即每10元成交額，就有近2.2元為沽空盤，並主要以盈富基金(2800)為目標，沽空額45.9億元，沽空率50.4%。不過，北水則低位撈貨，港股通昨淨流入59.3億元，當中盈富吸資11.5億元。

熊證收回價漸遠 資金博反彈

法興證券上市產品銷售部董事蔡秀虹表示，連日跌市下恒指熊證最近收回價在16,200點，較現價有約千點距離，因此昨日資金仍主要以博相對貼價的牛證為主，並以14,500點至14,800點收回水平的恒指牛證吸資最多。目前最遠收回水平的恒指牛證低於1萬點，她表示，現有恒指牛產品仍足以滿足市場需求，惟仍有逼切性增補產品以應付波動市況；她又指，部分昨早博反彈的資金，下午即遭強制收回，建議投資者揀選相對遠價產品，以減低收回風險。