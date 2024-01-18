熱門搜尋:
機管局債券 垃圾徵費 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 灣仔車禍 香港足球 流感 深圳Costco 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 山姆超市 MIRROR 恒生指數 渣打馬拉松2024 日圓匯率 御半山 明愛專上學院 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-01-18 04:29:51
日報

屠殺好友｜恒指牛死剩172隻 港股半月挫一成 恐失萬五

分享：
港股 恒生指數 恒指

恒指周二失守萬六關後，昨低見15,194點，極速下試萬五。(中新社)

港股2024年開局跌跌不休，12個交易日只有1日報升！恒生指數周二失守萬六關後，昨旋即下試萬五關，低見15,194點，收市報15,276點，仍大跌589點或3.7%，連挫4日，累失1,025點或6.3%，今年則累瀉10.4%。大跌市下牛屍遍野，昨單日296隻牛證遭強制收回，當中162隻或55%為恒指牛，仍未「打靶」恒指牛只餘下172隻，相對恒指熊仍有約千三隻。有分析估計，跌市不停與基金新一年持續看淡中港股並調整持倉配置有關，倘調倉行動未完，料萬五關亦難穩守。

新能源車

新能源車股今年表現遜色，理想汽車挫23%。(資料圖片)

科指今年挫16%大跑輸

科技股今年大跑輸，恒生科技指數昨收報3,160點，全日跌165點或半成，累計今年已大跌16%。30隻科指成分股中，今年只有攜程集團(9961)仍錄升幅，惟僅漲0.4%；新能源車股表現最遜色，蔚來(9866)今年累瀉33.5%，小鵬汽車(9868)累挫31.4%，理想汽車(2015)亦失22.5%。至於82隻藍籌昨全軍盡墨，有10隻今年更累挫逾兩成，報升者僅4股，32隻昨一度錄最少52周低，佔比近四成。

昨大跌市下主板成交額按日大增54.6%至1,305億元，淡友得勢不饒人，昨大市沽空額高達281.5億元，沽空率連續3日高逾兩成，昨錄21.6%，即每10元成交額，就有近2.2元為沽空盤，並主要以盈富基金(2800)為目標，沽空額45.9億元，沽空率50.4%。不過，北水則低位撈貨，港股通昨淨流入59.3億元，當中盈富吸資11.5億元。

熊證收回價漸遠 資金博反彈

法興證券上市產品銷售部董事蔡秀虹表示，連日跌市下恒指熊證最近收回價在16,200點，較現價有約千點距離，因此昨日資金仍主要以博相對貼價的牛證為主，並以14,500點至14,800點收回水平的恒指牛證吸資最多。目前最遠收回水平的恒指牛證低於1萬點，她表示，現有恒指牛產品仍足以滿足市場需求，惟仍有逼切性增補產品以應付波動市況；她又指，部分昨早博反彈的資金，下午即遭強制收回，建議投資者揀選相對遠價產品，以減低收回風險。

港股 藍籌

跌市或由基金新年部署引發

耀才證券研究部總監植耀輝表示，近兩日的跌勢好全面，藍籌昨全數報跌，當中騰訊控股(700)及阿里巴巴(9988)等龍頭科技股沽壓嚴峻，而滬股通及深股通等北向資金亦錄走資。他估計，近日的沽壓是源自基金新一年倉位配置時減持中港股，若基金沽貨行動未完，「跌穿萬五係唔出奇」。他認為，投資者應待沽壓出現明顯減少的訊號，才部署撈底操作。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受