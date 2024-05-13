山姆超市據報將開通香港網購服務　內媒：山姆APP內可切換「香港版」(更新)

近年山姆超市成為港人北上到訪熱點，《南華早報》5月13日引述消息人士報道，山姆超市計劃開辦香港網上購物直送服務，購物滿指定金額甚至提供免費送貨服務。內媒報道，目前山姆中國區APP上，可以切換為「山姆香港APP」頁面。
《am730》向山姆超市方面查詢相關消息，山姆超市未有正面回覆，只表示「致力於為會員提供高品質和高價值感的商品，同時透過更多、更好的方式提升服務能力，讓所有會員享受到舒適、便捷的購物體驗」。
【17:20更新】
程式顯示有「山姆香港APP」頁面
內媒「界面新聞」報道，在山姆APP上看到，將地址城市選為香港後，可以切換為「山姆香港APP」頁面，字體也自動轉換為繁體字，首頁亦有「港人都在買」的欄位入口。
報道又指，程式顯示香港本地網上可加入購物車的商品，更多限於常溫包裝商品，而低溫、冷凍以及肉蛋奶蔬等品類，都有「僅限於門店銷售」的標簽，下單流程與山姆內地版本的操作類似；而在支付環節，則顯示「香港地址暫不支持下單」。
報道表示，情況似是即將開通的測試版本，當中亦列有相關的配送說明，最快為次日到達，最後一公里包括「送貨上門」或「自提取貨」兩種方式，配送標準亦有不同，送貨上門的首重標准為1公斤內30元，每增加1公斤收取4.5元；自提首重標準則為1公斤內18元，每增加1公斤收取4.5元，目前沒有顯示免郵金額。
2023年山姆全年實現800億銷售額
過往報道顯示，2023年山姆全年實現800億銷售額，線上銷售佔比47%；目前山姆在全中國共有48家門市意味著每家店在2023年的銷售額達16.7億元。不過山姆官方未對上述數據做出回應。
而據山姆超市母企沃爾瑪，在今年2月發布的2024財年業績顯示，沃爾瑪中國在2024財年的淨銷售額為1,285億元人民幣。