山姆超市據報將開通香港網購服務 內媒：山姆APP內可切換「香港版」

近年山姆超市成為港人北上到訪熱點，《南華早報》5月13日引述消息人士報道，山姆超市計劃開辦香港網上購物直送服務，購物滿指定金額甚至提供免費送貨服務。內媒報道，目前山姆中國區APP上，可以切換為「山姆香港APP」頁面。

山姆超市據報將開通香港網購服務 內媒：山姆APP內可切換「香港版」

程式顯示有「山姆香港APP」頁面 內媒「界面新聞」報道，在山姆APP上看到，將地址城市選為香港後，可以切換為「山姆香港APP」頁面，字體也自動轉換為繁體字，首頁亦有「港人都在買」的欄位入口。 報道又指，程式顯示香港本地網上可加入購物車的商品，更多限於常溫包裝商品，而低溫、冷凍以及肉蛋奶蔬等品類，都有「僅限於門店銷售」的標簽，下單流程與山姆內地版本的操作類似；而在支付環節，則顯示「香港地址暫不支持下單」。

報道表示，情況似是即將開通的測試版本，當中亦列有相關的配送說明，最快為次日到達，最後一公里包括「送貨上門」或「自提取貨」兩種方式，配送標準亦有不同，送貨上門的首重標准為1公斤內30元，每增加1公斤收取4.5元；自提首重標準則為1公斤內18元，每增加1公斤收取4.5元，目前沒有顯示免郵金額。 對於是否即將開通香港區服務，山姆方面沒有否認，對於未來是否增加品類、在港設立前置倉等信息則表示未能回覆，只表示，「山姆會持續通過更多、更好的方式提升我們的服務能力」。