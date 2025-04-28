山姆超市熱潮不再? 取消香港跨境直郵有原因｜北上消費

港人北上消費到深圳山姆超市「掃貨」一度成為熱潮，更有旅行社組織山姆超市購物團，去年6月時山姆超市更開通香港直郵服務，只要在中午1時前下單，即可於翌日送達。惟深圳山姆會員商店近日宣布將於4月30日取消香港跨境直郵服務，引發關注。公告指出，該服務在經過一段時間的試運營後，因尚未能達到服務標準，結合業務調整需求，最終決定於4月30日停止該項服務。
西DorSi直言意料之中：服務本身唔吸引
3月剛獲政府委任為「律政司粵港澳大灣區專責小組」成員的居深港人、知名YouTuber謝承益「西DorSi」接受傳媒採訪時直言這在意料之中。「實際上，跨境直郵服務從一開始就存在諸多弊端，很多商品都無法配送，對消費者的吸引力大打折扣。」
官方解釋未達服務標準
2023年通關後，深圳山姆會員商店、Costco等倉儲式超市在港人中掀起一陣熱潮，成為北上掃貨熱門之選。為吸引港客，這些超市紛紛推出專屬優惠及特色服務，其中山姆在去年6月特別上線跨境直郵服務，為香港消費者提供便捷購物新途徑，使其足不出戶就能選購山姆豐富多樣的商品。深圳山姆於2024年6月推出跨境直郵香港服務，承諾「次日達」。然而，服務試運營不足一年即宣告終止，官方解釋為「未達服務標準」及「業務調整需求」。
消息在香港會員引發熱議。部分會員坦言，因運費不便宜，而且不能運零食，自己對跨境直郵興趣欠缺。結合多方信息與行業背景，山姆取消香港跨境直郵服務，背後原因或可歸結為運營成本、市場需求、政策環境等多重因素。
網民嫌限制多 未開放生鮮冷藏食品
首先，直郵服務未開放生鮮及冷藏食品（如凍肉、水果），零食等商品在App裡註明「僅門店可售」，僅支持日用品、電器等商品，而港人最熱衷的恰恰包含山姆的差異化生鮮和烘焙產品。有香港網民留言，指山姆香港跨境直郵服務限制重量；也有人無奈表示「用app買好多新鮮野都無得買，始終要現場買」。還有網友補充稱：「連頗受歡迎的黑松露餅乾也不在配送範圍內」、「講真運費都唔算平我都冇用過，而且連零食都運唔到更加冇興趣」。有網民建議山姆選一個近口岸的地方開實體店，更能滿足消費需求。
其次，港人偏好線下體驗，多數港人將山姆購物視為「跨境休閒活動」，結合旅遊、餐飲等消費，直郵無法替代線下體驗。此外，跨境監管複雜性和生鮮品類政策風險，也是山姆需要考量的。儘管香港海關澄清未限制乾貨運送，但兩地食品安全標準、標籤要求（如中英文標識）差異增加了合規成本。若未來擴展生鮮配送，需額外申請衛生證明和進口許可，進一步抬高門檻。