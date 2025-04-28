山姆超市熱潮不再? 取消香港跨境直郵有原因｜北上消費

港人北上消費到深圳山姆超市「掃貨」一度成為熱潮，更有旅行社組織山姆超市購物團，去年6月時山姆超市更開通香港直郵服務，只要在中午1時前下單，即可於翌日送達。惟深圳山姆會員商店近日宣布將於4月30日取消香港跨境直郵服務，引發關注。公告指出，該服務在經過一段時間的試運營後，因尚未能達到服務標準，結合業務調整需求，最終決定於4月30日停止該項服務。

西DorSi直言意料之中：服務本身唔吸引

3月剛獲政府委任為「律政司粵港澳大灣區專責小組」成員的居深港人、知名YouTuber謝承益「西DorSi」接受傳媒採訪時直言這在意料之中。「實際上，跨境直郵服務從一開始就存在諸多弊端，很多商品都無法配送，對消費者的吸引力大打折扣。」