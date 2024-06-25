山姆超市送港開通兩周即遇阻滯　海關政策調整致無法訂購食物飲品

近年山姆超市成為港人北上到訪熱點，6月7日起山姆亦開通香港跨境直郵服務。不過，僅送港服務開通兩周「即遇阻滯」。據了解，因海關政策調整，導致用戶無法訂購食物飲品，網上亦有人表示「客服打電話來話成車貨扣查緊」。

有網民在網上發文指，發現昨日（25日）開始網店內所有食品和飲品類都無法訂購，顯示為「僅門店可售」。有傳媒引述山姆客服回應，客服解釋因海關調整商品管理政策，公司正積極處理相關問題。

另有網民在網上指，客服致電其表示，「成車貨扣查緊」，未知何時將貨運到香港，故先向其辦理退款；亦有相信是用戶的網民估計，今次問題或與商品未貼上足夠標籤，令部分商家向海關舉報。

據《消費品安全規例》，若貨品上載有關於貨品的安全存放、使用、耗用或處置的警告或警誡字句，必須以中文及英文表達 ，且須是清楚可讀。

山姆超市生鮮食品不送港

山姆超市送港開通列明，除內地禁止出口，及香港禁止進口商品以外，其他任何商品均可配送；至於生鮮食品如凍肉、水果則不包括在配送範圍內；而山姆直郵香港訂單每筆最高可清關金額5,000港元，超過此金額無法下單。該App系統亦支援多種目前港人北上經常使用的支付方式，包括Alipay HK、支付寶、微信支付、沃爾瑪禮品卡、中國銀聯(雲閃付)。