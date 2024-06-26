山姆超市送港開通兩周後無法訂購食物飲品　深圳海關：政策無變(更新)

近年山姆超市成為港人北上到訪熱點，6月7日起山姆亦開通香港跨境直郵服務。不過，僅送港服務開通兩周「即遇阻滯」，現時用戶無法訂購食物飲品，網上亦有人表示「客服打電話來話成車貨扣查緊」。 有本地傳媒引述深圳海關新聞辦公室負責人回應，指深圳海關的政策最近沒有變化，又表示若有任何變更，會對外公布；報道又指，今次同時不涉及本港海關改變政策，目前受管制食品清單沒有變更，停運食品飲品的決定，是山姆一方自行作出調整。而山姆目前未有對市場作回應。

【6月26日更新】

網民 估計與山姆超市商品未貼標籤有關 有網民在網上發文指，發現昨日（25日）開始網店內所有食品和飲品類都無法訂購，顯示為「僅門店可售」。有傳媒引述山姆客服回應，客服解釋因海關調整商品管理政策，公司正積極處理相關問題。 另有網民在網上指，客服致電其表示，「成車貨扣查緊」，未知何時將貨運到香港，故先向其辦理退款；亦有相信是用戶的網民估計，今次問題或與商品未貼上足夠標籤，令部分商家向海關舉報。 據《消費品安全規例》，若貨品上載有關於貨品的安全存放、使用、耗用或處置的警告或警誡字句，必須以中文及英文表達 ，且須是清楚可讀。