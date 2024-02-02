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財經
2024-02-02 18:05:00

山姆超市｜中銀信用卡推COSTCO/山姆跨境消費　享高達600元回贈

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山姆超市｜中銀信用卡推COSTCO/山姆跨境消費，享高達600元回贈。

山姆超市｜中銀信用卡推COSTCO/山姆跨境消費，享高達600元回贈。

為迎接龍年，中銀香港推出一條龍跨境消費優惠， 中銀信用卡及BoC Pay客戶於山姆超市及COSTCO超市等1,000家澳門及廣州食肆商店消費，可享一系列回贈及立減優惠。

中銀信用卡指，為迎合香港市民到內地超市購物的熱潮，中銀香港推出兩大人氣超市消費獎賞。 由即日起至2024年6月30日，客戶逢星期五、六、日及香港公眾假期，於全國山姆超市以中銀信用卡或以BoC Pay綁定中銀銀聯雙幣信用卡消費，或於COSTCO以中銀信用卡簽賬，可享高達港幣600元現金回贈。

可享高達港幣600元現金回贈

中銀信用卡指，為迎合香港市民到內地超市購物的熱潮，中銀香港推出兩大人氣超市消費獎賞。 由即日起至2024年6月30日，客戶逢星期五、六、日及香港公眾假期，於全國山姆超市以中銀信用卡或以BoC Pay綁定中銀銀聯雙幣信用卡消費，或於COSTCO以中銀信用卡簽賬，可享高達港幣600元現金回贈。

此外，中銀信用卡緊接「20X 狂賞派」推出「海外簽賬瓜分10,000,000 里數」活動，由即日起至4月30日，客戶只需於任何一個月份憑信用卡或已綁定中銀銀聯雙幣信用卡之 BoC Pay 累積海外或內地簽賬滿港幣5,000元，即有機會瓜分1千萬里數。

內地超市簽賬金額按年升逾一倍

中銀信用卡（國際）副總經理何偉文表示，年初內地大型超市開幕，成為不少香港市民北上的掃貨熱點。今年1月，中銀信用卡客戶於內地超市簽賬金額按年上升逾一倍，人均簽賬金額近港幣1,300元；而北上消費熱潮更帶動客戶同期於內地使用中銀信用卡及BoC Pay的交易金額，分別按年升逾一倍及四倍。

八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖）
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