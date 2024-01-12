山姆超市｜滙豐信用卡推新年跨境簽賬優惠　高達200元獎賞錢回贈

農曆新年假期將至，不少港人打算北上旅遊。滙豐信用卡表示，將推出新一輪本地及跨境簽賬優惠，讓持卡人留港消費或到中國內地或澳門旅遊時，衣食住行方面皆可享更多獎賞，優惠更包括山姆超市購物，可享高達額外「獎賞錢」回贈，總值超過港幣3,000元。

去山姆超市用滙豐信用卡有額外優惠

滙豐信用卡指，即日起至3月31日，逢星期五、六、日及香港公眾假期，滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡持卡人以滙豐信用卡去山姆超市購物，透過滙豐Reward+應用程式、雲閃付App或實體卡付款，可享高達額外200元「獎賞錢」回贈。

而所有滙豐信用卡持卡人本地及海外簽賬可享高達額外1,100元「獎賞錢」，所有滙豐信用卡於中國內地及澳門，累積合資格簽賬滿港幣3,000元，即享額外3%「獎賞錢」回贈。

此外，滙豐信用卡指，即日起至2月29日，客戶申請滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡，可享高達1,100元「獎賞錢」迎新獎賞。