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財經
2024-01-12 14:20:00

山姆超市｜滙豐信用卡推新年跨境簽賬優惠　高達200元獎賞錢回贈

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(陳奕釗攝)

農曆新年假期將至，不少港人打算北上旅遊。滙豐信用卡表示，將推出新一輪本地及跨境簽賬優惠，讓持卡人留港消費或到中國內地或澳門旅遊時，衣食住行方面皆可享更多獎賞，優惠更包括山姆超市購物，可享高達額外「獎賞錢」回贈，總值超過港幣3,000元。

香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖）

去山姆超市用滙豐信用卡有額外優惠

滙豐信用卡指，即日起至3月31日，逢星期五、六、日及香港公眾假期，滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡持卡人以滙豐信用卡去山姆超市購物，透過滙豐Reward+應用程式、雲閃付App或實體卡付款，可享高達額外200元「獎賞錢」回贈。

而所有滙豐信用卡持卡人本地及海外簽賬可享高達額外1,100元「獎賞錢」，所有滙豐信用卡於中國內地及澳門，累積合資格簽賬滿港幣3,000元，即享額外3%「獎賞錢」回贈。

此外，滙豐信用卡指，即日起至2月29日，客戶申請滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡，可享高達1,100元「獎賞錢」迎新獎賞。

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滙豐信用卡農曆新年消費簽賬優惠：

  • 山姆超市：滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡持卡人透過滙豐Reward+應用程式、雲閃付App或實體卡於山姆會員商店 （深圳）付款，可享高達額外$200「獎賞錢」回贈
  • （即日起至2024年3月31日逢星期五、六、日及香港公眾假期）
  • 最紅冬日賞簽賬優惠：所有滙豐信用卡持卡人本地及海外簽賬可享高達額外$1,100「獎賞錢」（即日起至2024年2月24日）
  • 滙豐Travel Guru 會員計劃：所有滙豐信用卡外幣簽賬額外高達6%「獎賞錢」回贈（全年適用）
  • 中國內地及澳門簽賬：所有滙豐信用卡於中國內地及澳門累積合資格簽賬滿港幣3,000元，即享額外3%「獎賞錢」回贈（即日起至2024年3月31日）
  • 滴滴出行：滙豐卓越理財信用卡®及Red 信用卡持卡人於中國內地使用滴滴出行應用程式消費滿人民幣100元，可享人民幣5元現金回贈（即日起至2024年3月31日）

滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡迎新禮遇：

全新信用卡客戶迎新禮遇高達$1,100「獎賞錢」：

  • 迎新禮遇$800「獎賞錢」
  •  成功申請「現金套現」分期計劃可享額外$200「獎賞錢」
  • 透過Reward+的二維碼付款功能簽賬可享額外$100「獎賞錢」
  • 首兩年免年費
  • 現有信用卡客戶可享高達$400「獎賞錢」：
  • 迎新禮遇$300「獎賞錢」
  • 透過Reward+的二維碼付款功能簽賬可享額外$100「獎賞錢」

其他滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡優惠：

  • 中國內地及澳門簽賬享高達4.4%「獎賞錢」回贈，包括：
  • 0.4%基本回贈
  • 「最紅自主獎賞」高達2%「獎賞錢」回贈
  • 中國內地及澳門透過二維碼或流動電話付款高達2%「獎賞錢」回贈， 無最低簽賬要求
  • 一卡雙幣，享有以港幣及人民幣結算的靈活優勢，免卻匯率波動的煩憂；並豁免人民幣及澳門幣之外幣1.95%交易費
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