山姆超市｜滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡送優惠 總值逾3000港元

港人北上消費，山姆超市熱潮席捲全城，大量港人蜂擁「朝聖」，至強獎賞禮遇的滙豐信用卡，2024年又有最勁、最紅新搞作。滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡消費優惠滿佈香港、大灣區、甚至中國内地其他城市，獎賞優惠更超過3,000港元(等同相同港幣價值)，推廣優惠期直至2024年3月31日。

滙豐表示，滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡不但一卡雙幣，可以同時享有以港幣及人民幣結算的靈活優勢，又免卻匯率波動的煩憂，更豁免外幣1.95%交易費。 由即日起至2月24日，申請滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡返國內吃喝玩樂、去山姆超市或留港消費滿港幣11,680港元，即可賺盡2,388元「獎賞錢」，相當於20%回贈。 全新信用卡客戶成功申請滙豐 Pulse 銀聯雙幣鑽石信用卡，可享港元$900「獎賞錢」兼免首兩年年費

於中國內地及澳門簽賬$8,000，包括去深圳山姆會員商店掃貨， 就可同時獲享4項優惠

以透過二維碼或流動電話付款享 2%「獎賞錢」回贈，基本回贈配合「最紅自主獎賞」 之「賞世界」簽賬類別賺多 2.4%「獎賞錢」回贈，總共 4.4% （即額外$366 「獎賞錢」)

逢星期五、六、日及香港公眾假期，於深圳山姆會員商店掃貨，可享額外$200「獎賞錢」

中國內地及澳門簽賬優惠額外高達 3%「獎賞錢」回贈（即$200「獎賞錢」）

滙豐 Travel Guru 會員計劃，以外幣簽賬額外「獎賞錢」回贈3% (GO 級旅人第 1 級) ，額外$240「獎賞錢」

於香港簽賬$3,680， 完成總簽賬目標港幣$11,680 就可於最紅冬日賞簽賬優惠獲享高達5% 回贈（額外$482「獎賞錢」）