山姆超市｜AlipayHK送50元山姆優惠券，北上消費隨時減免人民幣888元。

農曆新年將至，不少港人已經開始置辦年貨。為令港人更加方便、開心買年貨，AlipayHK聯同本地及內地逾400間商戶送上多款新年精選優惠，更接入盒馬全線深圳門店及推出「港人優選」商品方便港人北上辦年貨；又提供新年抽獎，有機會贏高達8,888萬A. Point折合港幣88,888元以及其他獎賞。
即日起至2月29日AlipayHK更推出一系列活動密密賺A. Point，包括限定期間每日簽到獲100 A. Point、北上消費、慈善捐款、用Ant Bank Paylater、Ant Bank eM+付款以及網購單筆滿港幣200元均可獲雙倍A. Point。
AlipayHK送50元山姆優惠券
另外，港人北上去超市囤貨成熱潮，深圳山姆會員商店與AlipayHK推出「山姆年貨節」獨家優惠，於2月1日至15日，使用AlipayHK在深圳山姆會員商店消費港幣滿1,000元即減港幣50元。消費前記得在AlipayHK首頁搜索欄搜索「山姆」進入山姆會員商店品牌頁，領取相關優惠。另外，即日起，盒馬深圳門店全線接入AlipayHK，掃一掃即可輕鬆以港幣結賬。
北上消費筆筆減 10筆消費隨機減免高達人民幣888元
即日起至1月31日，於AlipayHK 主頁搜索欄搜索「內地」進入內地優惠專頁，即可領取人民幣58元禮券包，在內地數以千萬商戶消費時使用；由2月1日至6月30日，於內地合作商戶掃描相關宣傳單張二維碼，可領取人民幣18元禮券包。而由1月27日至2月29日，新春期間更可參與「新春筆筆賞」活動，領取後7日內於內地消費可享最多10筆交易隨機金額減免，最高可減人民幣888元。