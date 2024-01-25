山姆超市｜AlipayHK送50元山姆優惠券，北上消費隨時減免人民幣888元。

農曆新年將至，不少港人已經開始置辦年貨。為令港人更加方便、開心買年貨，AlipayHK聯同本地及內地逾400間商戶送上多款新年精選優惠，更接入盒馬全線深圳門店及推出「港人優選」商品方便港人北上辦年貨；又提供新年抽獎，有機會贏高達8,888萬A. Point折合港幣88,888元以及其他獎賞。

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